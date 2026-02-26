Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar

După ce ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, l-a numit manager special la uzina de armament Sadu, fostul polițist Viorel Salvador Caragea, a fost condamnat definitiv în două procese diferite. El este obligat să achite daune morale de 10.000 de lei și 1.000 de euro și să șteargă postări de pe contul său de Facebook.

Prim-procuroarea Parchetului de pe lângă Târgu Jiu, despre care Caragea a spus la un post tv local că tolerează falsuri, uzuri de fals și evaziune și că este „iubițica” unui politician, împreună cu primarul unei comune, pe care fostul polițist l-a acuzat de ilegalități în mod repetat în mediul online, sunt reclamanții, relatează G4Media.

Pensionar special, membru AUR, numit administrator la o firmă de armament, pus să achite daune

Pe data de 8 martie 2024, Tribunalul Olt a admis în parte, pe fond, o acțiune intentată de Camelia Caragea, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu la momentul procesului, pârâți fiind Viorel Salvador Caragea, o firmă care administrează activitatea unei televiziuni locale din aceeași localitate, precum și moderatoarea unei emisiuni de la televiziunea respectivă.

”Admite în parte cererea. Obligă pârâtul Caragea Salvador Viorel la plata către reclamantă a sumei de 10.000 lei, cu titlu de daune morale. Obligă pârâţii SC SUD MEDIA PRODUCTION SRL şi IULIA BLONDEA în solidar la plata către reclamantă a sumei de 20.000 lei, cu titlu de daune morale. Obligarea pârâţilor de a reda în mod public şi în integralitate a dispozitivului hotărârii pronunţate de instanţa de judecată, în termen de maxim 5 zile de la data pronunţării după cum urmează: pentru pârâta SC SUD MEDIA PRODUCTION SRL („TV SUD”) în cadrul fiecărui buletin informativ al zilei pe parcursul a 3 zile consecutive precum şi pe platforma online a acesteia”, se arăta în minuta deciziei care a fost păstrată prin sentință a Curții de Apel Craiova din 10 octombrie 2024 și a Înaltei Curți de Casație și Justiție din 7 mai 2025 (definitivă).”

Sursa citată a consultat sentința de la Olt, iar procuroarea Caragea a acuzat faptul că, invitat la o emisiune pe 30 iunie 2021, fostul polițist „a făcut afirmaţii denigratoare la adresa reclamantei în sensul că tolerează abuzuri şi expune în spaţiul public existenţa unei relaţii cu o persoană din mediul politic.”

„Astfel, pârâtul a afirmat, fără ca moderatoarea să intervină și să-i ceară probe: ”(…) aş dori ca doamna Caragea să mă audă ce-i spun eu chiar dacă o cheamă Caragea, din punctul meu de vedere tolerează toate aceste falsuri, uzuri de fals, evaziune (…) şi Papucule să ţii minte ce-ţi spun eu, dacă mai vorbeşti o dată, nu mă interesează de iubita ta, amanta ta, sau ce-ţi este, că e şefa la parchet…..chiar nu mă interesează de tine şi să faci tu afirmaţii cu infractorii ăia care au 30, 40 de ani de puşcărie prin centrul oraşului, la adresa mea şi tu şi ea veţi avea aceeaşi soarta: Inspecţie Judiciară, Parchetul General. (…) şi iubiţica lui (…) pe acolo se apucă el să se laude: ba îl arestează pe ăla…îl face pe ăla… iubita mea, amanta mea… uite ce fac directorii, bă Caragea, tu eşti sănătoasă?

Pe mine nu mă interesează iubirile tale, ce fac ei între cearşafuri… mă interesează poziţia pe care… voi fi în faţa Inspecţiei Judiciare de o să vă doară capul ce o să vedeţi. Dar nu se poate să vină amantul şmecherei Caragea să ne dea nouă lecţii în centrul Târgul Jiului! Dar cum să nu vorbim, să mă dea în judecată, să mergi cu mine la bară să spună Caragea ce şpiluri se laudă ăla că faci tu cu el şi cum vorbeşti.”

În replică, fostul polițist a cerut respingerea acțiunii, invocând faptul că a avut reprezentarea că procuroarea ar avea cunoştinţă de aceste „falsuri, uzuri de fals, evaziune” datorită ”afirmaţiilor/relatărilor unui personaj care, la acea dată, se pretindea a fi foarte apropiat reclamantei – personaj care, prin prisma acestei apropieri se lăuda constant cu persoanele pe care le „ajută” (directori de instituţii), dând amănunte ori făcând publice efectuarea de cercetări faţă de anumite persoane (directori), amănunte pe care afirma că le cunoaşte de la reclamantă.”

Despre „bă, Caragea, tu eşti sănătoasă?!”), el a recunoscut că a fost ”deloc fericită, este adevărat, este o expresie a revoltei sale („păi cum să nu vorbesc… dacă ăla vorbeşte cu martori…”), în sensul în care un procuror, prim procuror delegat, ajunge să fie adus în discuţie pe terasele cafenelelor comunităţii gorjene de o persoană care se oferea să intermedieze chiar audienţe la ###### ########, pentru cauze în cercetare!”

În final, judecătorul l-a pus la plată pe Caragea pentru că reclamanta ”a făcut dovada existenţei unei fapte ilicite, afirmațiile referitoare la modul de îndeplinire a atribuţiilor profesionale depăşind limitele libertăţii de exprimare.”

Fostul polițist, obligat să plătească daune și unui primar

În alt dosar, intentat în 2023 de primarul Comunei Scoarța și judecat pe fond la Tribunalul Gorj, Curtea de Apel Craiova a decis ca Viorel Salvador Caragea să-i plătească reclamantului suma de 1.000 de euro daune morale. Pe fond, pârâtul mai fusese obligat să retragă de pe contul personal de Facebook postări din perioada decembrie 2022-ianuarie 2023 în care îl acuza de diverse ilegalități pe primar. Decizia a rămas definitivă la Înalta Curte de Casație și Justiție pe 9 aprilie 2025.