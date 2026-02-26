Prima pagină » Știri politice » Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane

Ruxandra Radulescu
26 feb. 2026, 18:23, Știri politice
Rusia trimite migranți prin tuneluri subterane din Belarus în Europa, ca parte a războiului său hibrid împotriva Occidentului, transmite The Telegraph.  Belarus, un stat marionetă a Federației Ruse, condus de dictatorul Alexandr Lukașenko, a folosit specialiști din Orientul Mijlociu cu „un nivel ridicat de expertiză” pentru a proiecta tunelurile, au declarat oficiali polonezi pentru sursa citată. 

Această tactică marchează o nouă escaladare a războiului hibrid al Kremlinului împotriva Europei, în care Minsk a încercat să trimită zeci de mii de migranți peste frontiera estică a Poloniei. Oficialii polonezi au declarat că specialiștii care au proiectat și săpat tunelurile aveau un „nivel ridicat de expertiză”.

Potrivit experților, este greu de știut ce grupuri au fost implicate, însă au sugerat că luptători kurzi, Statul Islamic și apropiați ai Iranului ca potențiali vinovați.

Polonia a sugerat, de asemenea, că Belarus a recurs la angajarea unor specialiști din Orientul Mijlociu, deoarece căuta metode noi și mai inventive de a strecura migranții peste graniță.

„Ofițerii Unității de Grăniceri Podlaskie au descoperit un total de patru tuneluri sub granița cu Belarus, toate din 2025”, a declarat locotenent-colonelul Katarzyna Zdanowicz, din cadrul forțelor de frontieră poloneze, pentru The Telegraph.

„Măsurile de securitate fizice și electronice la frontieră, cum ar fi camerele de termoviziune și sistemele de detectare, ne permit să răspundem imediat la orice tentativă de încălcare a frontierei de stat, chiar și la cele subterane”, a adăugat el.

Hezbollah și Statul Islamic ar fi responsabili de construirea tunelurilor

Autoritățile poloneze au descoperit unul dintre cele mai mari tuneluri, în apropierea satului Narewka din estul Poloniei, la mijlocul lunii decembrie.

Tunelul a fost utilizat de 180 de migranți, în principal din Afganistan și Pakistan, iar majoritatea au fost capturați la ieșirea din tunel.

Experții militari spun că singurele grupuri din Orientul Mijlociu despre care se știe că sunt capabile de astfel de tuneluri sunt Hamas din Fâșia Gaza, Hezbollah din Liban, anumite facțiuni din Kurdistan și, eventual, Statul Islamic.

