Von der Leyen dă România ca exemplu pentru angajamentul de creștere a investițiilor militare și anunță investiții în fabrica de medicamente din Iași

26 feb. 2026, 19:29, Știri externe
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a oferit România drept exemplu pentru angajamentul strategic în cadrul Uniunii Europene, unde a evidențiat creșterea investițiilor în apărare și mobilitate militară. În cadrul conferinței de joi, von der Leyen a lansat EastInvest, un mecanism de finanțare de 20 de miliarde de euro dedicat regiunilor de la frontiera estică a UE, scrie Agerpres.

Șefa Comisiei Europene a lăudat România, alături de Estonia, Letonia și Lituania pentru „creșterea impresionantă” a cheltuielilor în propria apărare. Aceasta a subliniat că statele de pe Flancul Estic își aduc propria contribuție majoră la securitatea europeană prin modernizarea infrastructurii militare.

România este printre marii beneficiari ai programului SAFE, noul instrument de finanțare pentru consolidarea apărării. Comisia Europeană a aprobat proiecte naționale de apărare ale României în valoare de aproximativ 16,7 miliarde de euro, iar fondurile sunt destinate modernizării armatei și întăririi securității pe Flancul Estic, prin împrumuturi pe termen lung și costuri reduse.

UE contribuie la dezvoltarea fabricii de medicamente din Iași

Ca parte a inițiativei EastInvest, a fost anunțat un hub strategic la Iași pentru producția de medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare, consolidând reziliența regională. Instrumentul financiar EastInvest se află în centrul strategiei pentru dezvoltarea țărilor de la granița estică a blocului comunitar și are menirea de a sprijini țările care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina să facă față provocărilor generate de război.

EastInvest va fi o platformă de finanțare specifică pentru regiunile estice, care va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Nordică de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și băncile naționale de promovare din nouă state membre: Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Prin acest proiect se vor finanța atât proiectele publice, cât și cele private. Cele patru instituții financiare participante estimează că mecanismul va furniza cel puțin 28 de miliarde de euro sub formă de investiții.

”Știm cu toții din experiența noastră că aceste regiuni au o populație rezilientă și o forță de muncă calificată, așa că în situația războiului dus de Rusia, care continuă, înseamnă că investitorii, potențialii investitori, au nevoie de reasigurări.„România, de exemplu, va produce medicamente esențiale la centrul de cercetare de la Iași, iar această fabrică cu înaltă tehnologie va face vaccinuri și antibiotice avansate”, a spus Ursula von der Leyen.

