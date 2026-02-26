Radu Miruță, actualul viceprim-ministru şi ministru al Apărării Naţionale, susține că a început igienizarea Armatei Române. Demnitarul USR consideră că în pragul marilor contracte de înarmare și revitalizare a industriei de militare, în care vor fi posibil atrase miliarede de euro prin programul SAFE în România, instituția pe care o conduce trebuie să fie impecabilă ca imagine, sau poate chiar incoruptibilă. Miruță raportează primele nereguli depistate, cazuri de posibilă corupție și achiziții dubioase. Ministrul a sesizat Parchetul Militar și DNA în aceste cazuri

Într-un minister în care urmează să intre sume importante de bani în perioada următoare, se impune o igienizare serioasă, acolo unde este cazul. S-au întors o parte dintre controalele dispuse în săptămânile trecute, iar situația este următoarea, posteză minstrul Miruță:

𝐂𝐚𝐛𝐚𝐧𝐚̆ 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐚̆ 𝐜𝐮 𝟓 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝟑 𝐛𝐚̆𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐚̆ 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐒𝐭â𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚̆ 𝐬𝐩𝐫𝐞 𝐢̂𝐧𝐜𝐡𝐢𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐞-𝐮𝐫𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐞

Firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, cu scopuri limitate și bine definite prin contract. În afara acestor scopuri, pe terenul unității militare a fost construită o cabană turistică în toată regula (poza in comentariu), fără autorizație și fără ca cineva să intervină. Apoi, a umplut Internetul cu anunțuri de închiriere în mirifică unitate militară.

Măsuri luate: trimiterea celor vinovați la Parchetul Militar, rezilierea contractului de închiriere și dispunerea eliberării terenului.

𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢

Au fost înființate ilegal, „din pix”, 5 posturi de medic care nu existau în organigramă. Pentru aceste posturi au fost angajați medici care lucrau deja în același spital, ca al doilea loc de muncă. Patru dintre cei cinci sunt medici militari, care nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN.

Situația descoperită este una nouă, suplimentară cazului deja cunoscut de la finalul anului trecut și nu s-a produs sub actuala conducere interimară.

Măsuri luate: sesizarea DNA și declanșarea cercetării disciplinare interne.

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐮𝐥 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚̆ 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐧𝐚𝐮𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐒𝐩𝐚𝐭̦𝐢𝐚𝐥𝐚̆

Medic care avea prevăzute în contract încă 3,5 ore suplimentare zilnic, peste programul de bază, fără a se putea face dovada pontajului pentru aceste ore.

Măsuri luate: sesizarea Parchetului Militar și declanșarea cercetării administrative.

𝐂𝐚𝐳𝐚𝐫𝐦𝐚 𝟗𝟓𝟕 𝐂𝐢𝐧𝐜𝐮

Recepționarea unei lucrări în valoare de aproximativ 1 milion RON fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale.

Măsuri luate: cercetare administrativă și dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciului.

𝐋𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐚̆𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞

Procedură analizată deja de DNA pentru introducerea unor condiții restrictive nejustificate. Corturile livrate și acceptate au prezentat deficiențe majore. Valoarea totală a contractelor-cadru este de 44 milioane lei. Firma în cauză apare în numeroase achiziții ale MApN.

Măsuri luate: DNA

𝐁𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐚 𝟏𝟐𝟐 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚̆ 𝐌𝐮𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐚

În doi ani, au fost realizate 1.083 de achiziții directe de la aceeași firmă. Au fost identificate situații în care, deși criteriul de atribuire era „prețul cel mai mic”, achiziția s-a făcut de la aceeași firmă, la prețul cel mai mare, în detrimentul altor ofertanți.

Măsuri luate: sesizarea Parchetului Militar și declanșarea cercetării administrative.

Da, Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în față și a extirpa astfel de cazuri, trebuie doar să vrem. Toleranța față de abateri, improvizații și înțelegeri de culise a luat însă sfârșit. Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale, raportează ministrul Miruță.

