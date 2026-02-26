Prima pagină » Știri politice » Cine este omul cu care Bolojan și Cătălin Predoiu, fost ministru de Justiție și actual de Interne, au petrecut cu lăutari, după ce guvernul a dat ordonanțele tăierii. Mircea Roșca a fost condamnat penal

Ruxandra Radulescu
26 feb. 2026, 19:06, Știri politice
Liberalul Mircea Roșca, care și-a sărbătorit, în stil mare, ziua de naștere alături de premierul Ilie Bolojan și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a fost condamnat penal pentru trafic de influență într-un dosar instrumentat de DNA. Roșca a ajuns și după gratii, pe vremea când deținea funcția de șef al PNL Prahova. 

Mircea Roșca a organizat o petrecere somptuoasă de ziua sa de naștere, în seara de 24 noiembrie, alături de ceilalți membrii liberali, inclusiv premierul Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne, fost șef al Ministerului de Justiție.

Șeful Executivului a plecat chiar mai devreme de la conferința de presă, pe tema tăierii posturilor din administrație, și s-a grăbit să se distreze alături de condamnatul penal și coleg de partid, Mircea Roșca.

La fel și Cătălin Predoiu, fostul ministru al Justiției, care nu a lipsit de la cheful liberalului cu dosar de corupție la DNA.

Penalul Roșca s-a și lăudat cu paranghelia de la restaurantul din Ploiești, unde a petrecut cu lăutari și mâncăruri alese, alături de Bolojan și Cătălin Predoiu, la scurt timp după ce premierul lăsase 20.000 de oameni fără loc de muncă.

Mircea Roșca, arestat preventiv pentru 30 de zile

În noiembrie 2014, pe vremea când era președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Roșca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de luare de mită.

La acel moment, procurorii DNA l-au acuzat că în 2011 a solicitat suma de 20.000 euro denunțătorului în dosar pentru a-și exercita influența asupra inculpatului Popescu Gabriel Stelian și a altor membri ai Consiliului Local Azuga. În schimbul banilor, Roșca urma să facililteze dobândirea unor terenuri de către firma denunțătorului.

„În cursul anului 2011, în calitate de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene Prahova a unui partid, inculpatul Roşca Mircea a pretins de la un denunţător – administrator de firmă, suma de 20.000 euro pentru a-şi exercita influenţa asupra preşedintelui din acea perioadă al organizaţiei locale Azuga, judeţul Prahova – inculpatul Popescu Gabriel Stelian şi, prin acesta, asupra celorlalţi membri ai Consiliului Local Azuga şi a factorilor decizionali din cadrul Primăriei oraşului Azuga, în vederea înlesnirii dobândirii unor terenuri pe raza localităţii respective de către firma denunţătorului, sumă din care a primit efectiv – prin intermediul inculpatului Popescu Gabriel Stelian – 5.000 euro, iar 11.000 euro au fost folosiţi în interesul formaţiunii politice pe care o conducea de la nivel judeţean”, transmitea DNA la momentul trimiterii în judecată a dosarului.

Mircea Roșca și vărul său, acuzați de trafic de influență

O altă acuzație din dosar vizează traficul de influență. Protrivit DNA, pe parcursul perioadei 2011-2014, Mircea Roșca, în calitate de președinte al CJ Prahova, a intervenit la conducerea mai multor instituții, pentru atribuirea unor contracte de achiziții publice către societățile deținute de vărul său, Adrian Rotilă.

„Banii au fost dați în schimbul intervenţiei la factorii de decizie din instituţii publice din Prahova (Spitalul Judeţean, Consiliul Judeţean, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti, Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat – Sucursala pentru Reprezentare şi Protocol Sinaia) pentru atribuirea către societăţile deţinute de acesta – S.C. ADLIV TERMO S.R.L. Comarnic şi S.C. STANEVIP S.R.L. Comarnic – a unor contracte de achiziţii publice”, transmiteau procurorii la acea vreme.

Cum a scăpat Mircea Roșca de condamnare

În ianuarie, 2015, Mircea Roşca a fost plasat în arest la domiciliu, după ce ÎCCJ a admis contestaţia împotriva deciziei de prelungire a arestului preventiv.

Fostul șef PNL Prahova a fost trimis în judecată în februarie 2015 pentru trafic de influenţă și condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

Sentinţa a fost, însă, anulată  pe motiv că a fost dată de un complet care nu era specializat în judecarea faptelor de corupţie. Procesul a fost reluat de la zero, dar în aprilie 2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv încetarea procesului, pe motiv că faptele s-au prescris.

FOTO: Facebook

