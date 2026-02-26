Prima pagină » Actualitate » Porturile ucrainene de la Dunăre au fost din nou ținta unui atac rusesc. O dronă a intrat în spațiul național

Porturile ucrainene de la Dunăre au fost din nou ținta unui atac rusesc. O dronă a intrat în spațiul național

26 feb. 2026, 20:00, Actualitate
Au fost ridicate de la sol patru aeronave de luptă, joi, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au semnalat prezența a două drone aproape de granița cu Ucraina, una dintre ele a pătruns pentru scurt timp pe spațiul aerian național, relatează Agerpres.

Radarele MApN au detectat două drone în apropierea frontierei cu Ucraina, în contextul atacurilor ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Forțele aeriene române, germane și spaniole au ridicat mai multe aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaje RO-Alert.

„Radarele MApN au semnalat joi, 26 februarie, prezența unei drone în proximitatea frontierei de stat cu Ucraina, în urma unui nou atac aerian lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Astfel, în jurul orei 16.25, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma notificării transmise de Statul Major al Forțelor Aeriene.

Vehiculul aerian fără pilot nu a intrat în spațiul aerian național, măsurile de alertă încetând în jurul orei 17.30.

La ora 18.00 s-a ordonat ridicarea de la sol a două aeronave Eurofighter Typhoon – una a Forțelor Aeriene Germane și una a Forțelor Aeriene Spaniole, din Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, în urma observării unui nou vehicul aerian fără pilot care se îndrepta spre spațiul aerian național.

Inspectoratul General pentru Situații de urgență a transmis un nou mesaj RO-Alert populației din nord-estul județului Tulcea.

Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, părăsindu-l în jurul orei 18.30, la nord de Sulina.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN”, se arată în comunicatul emis de MApN.

