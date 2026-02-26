Vizită surpriză la Casa Albă. Donald Trump, față în față cu rivalul său. Primarul New York-ului va discuta cu președintele american

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a efectuat joi o vizită neanunțată la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump, anunță New York Times, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Nici președintele american și nici Mamdani nu au inclus această întâlnire în programul lor public.

Donald Trump și Zohran Mamdani vor avea o întâlnire joi, la ora locală 13:00. Deși agenda lor nu este complet clară, două dintre persoanele familiarizate cu situația au spus că discuțiile se vor concentra pe construirea de locuințe în orașul New York, domeniul unde Trump s-a făcut cunoscut.

Mamdani și Trump au stabilit în ultimul timp o relație neașteptat de amiabilă și au găsit un teren comun în problemele legate de dezvoltarea metropolei New York, în ciuda unor diferențe politice. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în luna noiembrie, după ce Mamdani a câștigat alegerile pentru funcția de primar.

În discursul său despre Starea Națiunii din 24 februarie, Donald Trump a menționat că a vorbit des cu Mamdani, pe care l-a descris ca fiind un „tip de treabă”, chiar dacă a îmbrățișat o „politică proastă”. La rândul său, Mamdani a evitat în mare măsură să-l critice direct pe Trump, care deține un control substanțial asupra fluxurilor de finanțare federală de care depinde New York-ul.

Recomandările autorului: