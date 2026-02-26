Cum justifică Miruță că l-a adus pe fostul polițist Caragea la UM Sadu: „A avut 51 de plângeri în MAI și nu s-a confirmat niciuna / Le băgăm un om în coaste care să vină și să spună la minister ce se întâmplă acolo”

Invitat la B1 TV, ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre numirea lui Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al UM Sadu. Argumentul ministrului pentru care Caragea ar fi potrivit pentru această poziție este că acesta ar putea transmite la minister ce se întâmplă acolo.

Miruță l-a caracterizat pe Caragea drept un om care „nu umblă cu mănuși albe” și care reprezintă „un ghimpe pentru PSD”.

„A avut 51 de plângeri în MAI și nu s-a confirmat niciuna. Este un om care a condus poliția județeană și avem nevoie de un om care să nu umble cu mănuși albe. Adevărata miză nu este nici Miruță, nici Caragea și nici USR. Adevărata miză este ghimpele pe care acest om îl are pentru PSD. Avem varianta în care mergem cu mănuși albe sau le băgăm un om în coaste care să vină și să spună la minister ce se întâmplă acolo.”

În ceea ce privește încrederea pe care Miruță o are în actualul administrator special al UM Sadu, acesta a afirmat că este mai mult „o încercare”, iar în cazul în care nu „livrează”, va fi înlocuit din funcție.

„E mult spus că am încredere. Este o încercare. Dacă acest om nu va livra, probabil că se va căuta altul.”

La conducerea Uzinei Mecanice Sadu – una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare – a avut loc o „mutare” controversată, punctul de pornire fiind Irineu Darău, ministrul USR al Economiei. Noul administrator special al uzinei este Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Gorj.

AUTORUL RECOMANDĂ: