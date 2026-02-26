Prima pagină » Știri externe » Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe

Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe

26 feb. 2026, 18:31, Știri externe
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
Sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil prevăd ca termen limită pentru vânzarea gigantului rusesc data de 13 decembrie

Trezoreria Statelor Unite a prelungit termenul-limită pentru vânzarea activelor externe ale Lukoil, scrie Mediafax. Decizia a fost anunțată joi, cu mai puțin de două zile înainte de data la care expira termenul actual, 28 februarie.

Prelungirea anunțată astăzi de Departamentul Trezoreriei SUA este a patra extindere a termenului-limită stabilit de autoritățile americane pentru vânzarea activelor internaționale ale grupului Lukoil. Potrivit anunțului făcut de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), noul termen a fost fixat pentru data de 1 aprilie, fiind extins de la scadența anterioară, 28 februarie.

Activele Lukoil vizate sunt evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari și includ rafinăriile și rețelele de benzinării din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Oficialii Lukoil România au declarat pentru Mediafax că „în prezent, sunt depuse toate eforturile necesare pentru finalizarea cu succes a procesului de vânzare a activelor grupului din Europa către Grupul Carlyle, într-un cadru transparent și conform tuturor standardelor de reglementare aplicabile”.

„Toate demersurile întreprinse au ca obiectiv protejarea valorii activelor, a participațiilor în proiectele strategice aflate în derulare și a locurilor de muncă, asigurând totodată continuitatea operațională și stabilitatea pe termen lung a activităților desfășurate. Acționăm responsabil pentru a garanta o tranziție ordonată, în beneficiul angajaților, partenerilor contractuali și al mediului economic în ansamblu”, se arată în comunicatul Lukoil pentru Mediafax.

