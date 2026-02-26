Cutremur în zona seismică Vrancea, joi seară. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a avut loc joi seară, 26 februarie, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120 km.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km Vest de Focșani, 72km Est de Sfântu-Gheorghe, 76km Nord de Buzău, 83km Sud de Bacău, 86km Sud-Vest de Bârlad și 88km Est de Brașov

Cele mai mari cutremure din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP transmite:

În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:53 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 106.9 km.

Intensitate: III

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km NV de Focsani, 75km E de Sfantu-Gheorghe, 76km N de Buzau, 82km S de Bacau, 84km SV de Barlad, 91km E de Brasov

