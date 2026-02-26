Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței

Un român în vârstă de 45 de ani a fost ucis în Tallaght, în sudul Dublinului, iar doi frați gemeni irlandezi au recunoscut în fața instanței că sunt responsabili de omorul lui Ionel Nicolae Diaconu. Aceștia au admis fapta, însă au negat acuzația de omor cu premeditare. Sentința lor urmează să fie pronunțată în luna mai.

Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda

Crima s-a petrecut pe 11 decembrie 2023, într-o locuință din zona Castle Park. Poliția și echipajele medicale au intervenit în jurul orei 21:00, dar bărbatul a fost declarat decedat la scurt timp după ce paramedicii au ajuns la fața locului, relatează știripesurse.

Eric și Sean Farrell, gemeni în vârstă de 21 de ani, au fost aduși în fața Curții Penale Centrale din Irlanda. Aceștia au pledat vinovați pentru omor calificat, dar au respins acuzația de crimă cu premeditare.

Reprezentantul acuzării a afirmat că recunoașterea faptei lămurește cazul din punctul de vedere al parchetului. De cealaltă parte, apărarea a arătat că, la momentul incidentului, cei doi aveau 19 ani și a cerut întocmirea unor rapoarte de probațiune. Avocații au susținut, totodată, că frații nu au antecedente penale relevante.

Pronunțarea pedepsei a fost amânată pentru 18 mai 2026

Paul McDermott a amânat pronunțarea pedepsei pentru 18 mai 2026 și a dispus menținerea celor doi în arest până la stabilirea sentinței. Aceștia sunt încarcerați la Castlerea Prison.

La momentul tragediei, poliția a anunțat că investighează toate circumstanțele în care s-a produs moartea românului. Inițial, la fața locului, a fost arestat un bărbat, iar ancheta a conntinuat.

Ionel Nicolae Diaconu a fost identificat la nivel local ca victima înjunghierii, iar cazul a provocat reacții puternice în comunitate.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, familia victimei nu locuiește în Irlanda și a participat la proceduri de la distanță. Rudele ar urma să fie informate cu privire la evoluția dosarului și la stabilirea pedepsei.

