Avram Iancu doboară record după record. Sportivul român a devenit oficial primul om din lume care a parcurs înot, fără costum de neopren, un continent, Europa, de la Marea Nordului la Marea Neagră.

Înotătorul în ape deschise a anunţat, marţi 2 septembrie, că după o rundă de 23 de zile de verificări, World Open Water Swimming Federation a ratificat oficial proiectul „Înotul Pentru o Europă Unită”. În cadrul ambițiosului proiect. Iancu a parcurs fără costum de neopren cei 556 km ai rutei de legătură dintre Rin şi Dunăre, pe Main–Donau Canal.

„Prima distincţie mondială „Triple Crown of Rivers Stage Swims Challenge” a fost acordată unui român şi a ajuns între munţi, la Petroşani, Hunedoara, în ROMÂNIA!. Am devenit, astfel, în mod OFICIAL, primul om din lume care a parcurs înot un continent: de la Marea Nordului la Marea Neagră, prin intermediul rutei fluviale celebre: Rin–Main–Dunăre”, a scris Avram Iancu, de profesie învățător, pe contul său de Facebook.

Învățătorul a parcurs înot 4.448 km ân doar 6 luni

Sportivul a publicat traducerea ratificării oficiale:

„31 august 2025

Dl. Avram Iancu,

În numele World Open Water Swimming Federation, am onoarea să vă felicit pentru atingerea obiectivului dumneavoastră fără precedent, reuşind să finalizaţi Triple Crown of River Stage Swims în perioada 29 iunie – 8 august 2025, când aţi parcurs înot cei 556 km pe râul Main şi Canalul Dunării.

Triple Crown of River Stage Swims a inclus:

• înotul etapizat de 89 de zile şi 2.860 km din anul 2017 pe fluviul Dunărea,

• înotul etapizat de 48 de zile şi 1.032 km din anul 2023 pe fluviul Rin,

• şi înotul etapizat de 40 de zile şi 556 km din anul 2025 pe râul Main şi Canalul Dunării.

Este o realizare remarcabilă să finalizaţi prima provocare Triple Crown of River Stage Swims din lume. Fiind pionierul acestei provocări, aţi parcurs în total 4.448 km în 177 de zile cumulate, de la Marea Nordului până la Marea Neagră, traversând Europa continentală, fără costum de neopren, cu sprijinul observatorului Radu Ileana şi al pilotului de escortă Ulise Galu.

Această performanţă – 4.448 km înotaţi etapizat, pe parcursul a aproape 6 luni cumulate – reprezintă una dintre cele mai mari provocări de înot extrem din lume şi un exemplu strălucit de Speedo Diplomacy.

Unul dintre eroii sportului românesc

V-aţi consacrat drept unul dintre eroii sportului românesc şi o personalitate umanitară, definind un înot etapizat extrem de dificil pentru un scop mai înalt şi transmiţând lumii mesajul că România este Europa.

Felicitări încă o dată pentru această realizare curajoasă.

Steven Munatones, Fondator

World Open Water Swimming Federation

World Open Water Swimming Association

Oceans Seven

Daily News of Open Water Swimming

Triple Crown of River Stage Swims Challenge

Huntington Beach, California, SUA”, se arată în comunicatul oficial.

Performanțele fabuloase din portofoliul lui Avram Iancu

La 25 iunie, performerul anunţa că se pregăteşte pentru “ultimul dans” al înotului transcontinental. Este vorba de parcurgerea integrală a Europei pe celebra rută navigabilă Rin–Main––Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră.

În anul 2017, Iancu a înotat toată Dunărea în 89 de zile (2.860 km), celebrând 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Înotul a fost documentat şi ratificat de World Open Water Swimming Association. În egală măsură, în 2023 a înotat tot Rinul, din Konstanz, în 48 de zile, pentru integrarea României în Spaţiul Schengen. A parcurs un total de 1.032 km, înot documentat şi ratificat de World Open Water Swimming Federation.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

CURSĂ-EVENIMENT pentru înotătorul-bibliotecar Avram Iancu. Mărturii emoționate ale românului: „Mă întorc în locul care m-a consacrat”

Cel mai faimos bibliotecar, Avram Iancu, a reușit o nouă performanță: a traversat ÎNOT Marea Galileii!