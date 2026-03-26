Azi moare. Cum va decurge eutanasia Noeliei Castillo, tânără de 25 de ani, care suferă de paraplegie. Va fi îmbrăcată în cea mai frumoasă rochie. „Vreau să plec în pace acum și să nu mai sufăr”

Povestea Noeliei Castillo a făcut înconjurul lumii. Tânăra, care suferă de paraplegie, a trebuit să treacă prin doi ani de proceduri judiciare pentru a-și vedea „visul cu ochii”: acela de a fi eutanasiată, scrie LaRazon.es.

Noelia a decis să-și pună capăt vieții, iar eutanasia are loc chiar azi. Acest lucru a fost confirmat după o luptă juridică de doi ani, timp în care medicii și instanțele i-au susținut dorințele, în ciuda opoziției tatălui ei, care a încercat să oprească procesul prin diverse căi legale. Procedura va fi efectuată la un spital din Barcelona, ​​urmând un protocol medical strict: durează 15 minute și implică administrarea unui cocktail de trei medicamente.

Deși legea permite ca o pacientă să fie însoțită, ea a ales în mod explicit să nu fie prezenți părinții ei. Va merge singură. Mama Noeliei ar fi preferat să fie acolo, deoarece „a fost prima care a văzut-o când și-a deschis ochii, a vrut să fie acolo când i-a închis”, însă acest lucru nu va fi posibil, așa cum a decis Noelia.

Totuși, cele două plănuiseră să petreacă ultima noapte împreună ieri, miercuri, în salonul de spital unde ea va primi sinucidere asistată. În tot acest timp, tânăra a insistat că alegerea ei este personală și conștientă, în urma unei situații marcate de durere fizică și emoțională care a început în 2022, când o agresiune sexuală a lăsat-o cu răni ireversibile.

La injecție, a spus că vrea „să fie singură în cameră, să moară singură”. Va purta „cea mai frumoasă rochie a ei” și, de asemenea a spus: „vreau să mă machiez, să arăt frumos”.

Cazul ei a trecut prin mai multe instanțe, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a confirmat în cele din urmă eutanasia, confirmând că au fost îndeplinite toate garanțiile legale și medicale. În ciuda argumentelor prezentate de apărarea tatălui, reprezentată de avocați creștini, care invocă posibile probleme de sănătate mintală, evaluările Curții Supreme, Curții Constituționale și Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg concluzionează că Noelia este sănătoasă la minte și își menține o decizie fermă: să-și pună capăt suferinței.

Procedura implică administrarea secvențială intravenoasă a trei substanțe. Mai întâi, se induce sedare profundă. Se administrează un medicament (de obicei un hipnotic sau un barbituric) pentru a induce o stare de inconștiență completă în câteva secunde. Scopul este ca pacientul să nu fie conștient de pașii următori.

În al doilea rând, se induce blocarea neuromusculară. Odată ce se confirmă că persoana doarme profund, se administrează un relaxant muscular. Acest medicament paralizează toți mușchii corpului, oprind efectiv respirația. În cele din urmă, pacientul va intra în stop cardiac prin administrarea unei substanțe (cum ar fi clorura de potasiu) care provoacă oprirea completă a inimii.

