Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere

Un juriu din California a emis miercuri un verdict istoric și a declarat companiile Meta și Google, în speță platformele Instagram și YouTube, vinovate de neglijență pentru rolul lor în provocarea dependenței și a problemelor de sănătate mintală a unei tinere, scrie Sky News.

Juriul de la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles a declarat că Meta și YouTube au fost neglijente în gestionarea platformelor lor, după ce o tânără de 20 de ani a declarat că utilizarea timpurie a rețelelor de socializare a făcut-o dependentă și i-a agravat depresia.

Prin urmare, tânăra, identificată drept „Kaley” sau „K.G.M.”, trebuie să primească de la cele două companii daune compensatorii în valoare de 3 milioane de dolari. Meta a fost găsită responsabilă pentru 70% din sumă, în timp ce YouTube trebuie să acopere restul de 30%.

Tânăra a susținut că utilizarea compulsivă a acestor rețele încă de la vârsta de 6 ani i-a provocat depresie, anxietate severă, dismorfie corporală și gânduri suicidale.

Acest caz este unul foarte important pentru industria platformelor de social media întrucât reprezintă un precedent pentru alte sute de procese similare aflate pe rol în Statele Unite. Inclusiv Mark Zuckerberg a depus mărturie personal și a susținut că platformele au protocoale de siguranță, iar mulți tineri mint în legătură cu vârsta lor pentru a accesa serviciile.

Meta a susținut în mod constant că reclamanta a avut probleme de sănătate mintală separat de utilizarea rețelelor sociale, iar niciunul dintre terapeuții ei nu a identificat social media ca o cauză a tulburărilor ei.

YouTube și-a concentrat apărarea pe faptul că platforma nu este o formă de rețea socială, ci mai degrabă o platformă video asemănătoare televiziunii, iar utilizarea acesteia este în scădere pe măsură ce alte platforme sunt în dezvoltare. Cu toate acestea, YouTube Shorts, lansat în 2020, este secțiunea platformei cu videoclipuri scurte, verticale, care au funcția de „derulare infinită” despre care reclamanții au susținut că creează dependență.

Juriul nu a fost convins de argumentele aduse de cei doi giganți și a ajuns la concluzia că au fost neglijenți în proiectarea produselor lor, ceea ce a contribuit la problemele de sănătate ale reclamantei în vârstă de 20 de ani. Reclamanții nu au fost nevoiți să demonstreze că rețelele de socializare au cauzat depresia tinerei de 20 de ani, ci doar că au fost „un factor substanțial” în prejudiciul pe care i l-au cauzat.

Cazul nu este unul singular. Cu o zi înainte de acest verdict, un alt juriu din New Mexico a obligat Meta să plătească 375 de milioane de dolari într-un caz separat privind siguranța copiilor și exploatarea minorilor pe platformele sale.

Recomandările autorului: