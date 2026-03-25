Prima pagină » Știri externe » Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere

Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere

Platformele de socializare sub tirul justiției în SUA. Meta și Google obligate să ofere 3 milioane de dolari pentru că au agravat depresia unei tinere

Un juriu din California a emis miercuri un verdict istoric și a declarat companiile Meta și Google, în speță platformele Instagram și YouTube, vinovate de neglijență pentru rolul lor în provocarea dependenței și a problemelor de sănătate mintală a unei tinere, scrie Sky News.

Juriul de la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles a declarat că Meta și YouTube au fost neglijente în gestionarea platformelor lor, după ce o tânără de 20 de ani a declarat că utilizarea timpurie a rețelelor de socializare a făcut-o dependentă și i-a agravat depresia.

Prin urmare, tânăra, identificată drept „Kaley” sau „K.G.M.”, trebuie să primească de la cele două companii daune compensatorii în valoare de 3 milioane de dolari. Meta a fost găsită responsabilă pentru 70% din sumă, în timp ce YouTube trebuie să acopere restul de 30%.

Tânăra a susținut că utilizarea compulsivă a acestor rețele încă de la vârsta de 6 ani i-a provocat depresie, anxietate severă, dismorfie corporală și gânduri suicidale.

Acest caz este unul foarte important pentru industria platformelor de social media întrucât reprezintă un precedent pentru alte sute de procese similare aflate pe rol în Statele Unite. Inclusiv Mark Zuckerberg a depus mărturie personal și a susținut că platformele au protocoale de siguranță, iar mulți tineri mint în legătură cu vârsta lor pentru a accesa serviciile.

Meta a susținut în mod constant că reclamanta a avut probleme de sănătate mintală separat de utilizarea rețelelor sociale, iar niciunul dintre terapeuții ei nu a identificat social media ca o cauză a tulburărilor ei.

YouTube și-a concentrat apărarea pe faptul că platforma nu este o formă de rețea socială, ci mai degrabă o platformă video asemănătoare televiziunii, iar utilizarea acesteia este în scădere pe măsură ce alte platforme sunt în dezvoltare. Cu toate acestea, YouTube Shorts, lansat în 2020, este secțiunea platformei cu videoclipuri scurte, verticale, care au funcția de „derulare infinită” despre care reclamanții au susținut că creează dependență.

Juriul nu a fost convins de argumentele aduse de cei doi giganți și a ajuns la concluzia că au fost neglijenți în proiectarea produselor lor, ceea ce a contribuit la problemele de sănătate ale reclamantei în vârstă de 20 de ani. Reclamanții nu au fost nevoiți să demonstreze că rețelele de socializare au cauzat depresia tinerei de 20 de ani, ci doar că au fost „un factor substanțial” în prejudiciul pe care i l-au cauzat.

Cazul nu este unul singular. Cu o zi înainte de acest verdict, un alt juriu din New Mexico a obligat Meta să plătească 375 de milioane de dolari într-un caz separat privind siguranța copiilor și exploatarea minorilor pe platformele sale.

Recomandările autorului:

Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999

În plină criză energetică, SUA avertizează UE. Dacă nu acceptă acordul comercial, riscă să piardă accesul „favorabil” la gaze naturale lichefiate

Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile

Recomandarea video

Citește și

BANI Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică
20:03
Iran lansează bancnota record de 10 milioane de riali în plin război, ca răspuns la criza economică
FLASH NEWS Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile
19:33
Kim Jong-un îl primește pe Lukașenko cu gardă de onoare, cai albi și salve de tun. Cei doi prieteni ai lui Putin vor să-și consolideze relațiile
FLASH NEWS Iranul confirmă că a primit planul de pace trimis de Statele Unite, dar îl numește „maximalist și nerezonabil”
17:48
Iranul confirmă că a primit planul de pace trimis de Statele Unite, dar îl numește „maximalist și nerezonabil”
FLASH NEWS Viktor Orbán îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul politic înaintea alegerilor, după ce președintele SUA i-a îndemnat pe maghiari să iasă la vot
17:20
Viktor Orbán îi mulțumește lui Trump pentru sprijinul politic înaintea alegerilor, după ce președintele SUA i-a îndemnat pe maghiari să iasă la vot
FLASH NEWS 🚨 Summitul Melaniei Trump, ziua a doua: Briggite Macron o contrazice pe Prima Doamnă a SUA în privința I.A.”Sunt îngrijorată”
17:16
🚨 Summitul Melaniei Trump, ziua a doua: Briggite Macron o contrazice pe Prima Doamnă a SUA în privința I.A.”Sunt îngrijorată”
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit / Adoptarea, amânată pentru joi
Digi24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Cancan.ro
Prezentatoarea de la 'Vobește lumea' a DIVORȚAT după 7 ani de căsnicie. Nimeni nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
UPDATE. Curtea Supremă de Justiție a suspendat activitatea Comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea legilor Justiției. Care este motivul
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Un mesaj uluitor a fost găsit într-o muniție de praștie veche de 2.000 de ani
Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotice. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
20:29
Probioticele sunt recomandate ca adjuvant, când se urmează un tratament cu antibiotice. Cum se administrează și ce efecte secundare pot să apară
FLASH NEWS Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
20:24
Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”
ULTIMA ORĂ Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
20:06
Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump
CINEMA Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…”
20:06
Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și…”
SCANDALOS Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
19:44
Fabian Radu (AUR) acuză Muzeul Național de Artă Contemporană de „blasfemie”: O batjocură totală la adresa creștinilor, finanțată din bani publici
ARTĂ România strălucește la Art Rotterdam 2026: Trei galerii românești expun lucrări contemporane inovatoare
19:22
România strălucește la Art Rotterdam 2026: Trei galerii românești expun lucrări contemporane inovatoare

Cele mai noi

Trimite acest link pe