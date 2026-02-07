Băncile, față în față cu statul: de unde obții cea mai bună dobândă, dacă pui 10.000 lei deoparte. Ce spun calculele

Pentru cei care au reușit să strângă 10.000 de lei și caută cea mai bună variantă de plasare a banilor, dilema este tot mai des întâlnită: depozit bancar sau titluri de stat? Care e răspunsul corect? Ziarul de Iași a pus față în față cele mai bune oferte de depozite la termen ale băncilor din România cu dobânzile oferite de stat prin Programul FIDELIS, ediția din februarie, pentru a vedea unde rămân efectiv cei mai mulți bani în mână.

La depozitele bancare, dobânda este impozitată cu 10%, sumă reținută automat, în timp ce la titlurile de stat dobânda nu este impozitată. Analiza a fost realizată cu ajutorul platformei Finzoom și ia în calcul depozite de 10.000 de lei, pe perioade de 3, 6, 9 și 12 luni, ținând cont nu doar de dobânda afișată, ci și de DAE – dobânda anuală efectivă, indicatorul care arată costul real al unui depozit și permite compararea corectă între ofertele băncilor.

Află aici de unde obții cea mai bună dobândă, dacă pui 10.000 lei deoparte…