Acte multiple de sabotaj pe rețeaua feroviară italiană: cabluri tăiate, incendii și explozii, raportate pe șine

Rețeaua feroviară itaiană a fost sabotată în weekendul de deschidere al Jocurilor Olimpice, relatează Corriere della Sera. Potrivit sursei citate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au avut loc trei incidente suspecte pe liniile feroviare: cabluri tăiate pe linia Bologna-Veneția, lângă Castel Maggiore, un dispozitiv exploziv rudimentar a fost găsit pe linia Bologna-Padova și un incendiu raportat lângă gara Pesaro.

Poliția nu exclude o posibilă legătură cu Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, a declarat agenţia ANSA.

Această succesiune de evenimente a provocat, însă, întârzieri de peste două ore ale trenurilor, sâmbătă.

Pentru a permite tehnicienilor să intervină, toate trenurile de mare viteză au fost deviate către liniile de suprafață, rezervate în mod normal traficului obișnuit. Liniile subterane au rămas pustii perioade lungi de timp, în timp ce pasagerii s-au îngrămădit în stații așteptând informații.

Acte de sabotaj

Pe linia Ancona–Rimini, în apropiere de gara Pesaro, a fost semnalat un incendiu provocat la o cabină utilizată pentru acționarea unui macaz. „În urma intervenției pompierilor și a anchetelor efectuate de autoritățile competente, tehnicienii de la Rete Ferroviaria Italiana au intervenit imediat, reușind să repare una dintre cele două linii și să permită reluarea parțială a traficului. Lucrările tehnice sunt încă în curs de desfășurare pentru a repara complet infrastructura deteriorată”, explică Grupul FS într-o declarație.

Un al doilea incident a avut loc la Bologna, pe legătura feroviară Bologna-Veneția.

„Tehnicienii RFI au constatat că unele cabluri esențiale pentru sistemele de trafic au fost deteriorate în mod deliberat și au informat imediat Polfer (poliția feroviară).

Pe linia Bologna-Padova, un dispozitiv exploziv rudimentar, plasat pe un macaz a fost găsit și îndepărtat. Acest detaliu, pentru anchetatori, nu este folclor sau o farsă: este un avertisment, scrie presa italiană.

Ministerul Transporturilor: „Situația este similară cu cea din Franța din timpul Jocurilor Olimpice”

„Actele grave de sabotaj care au avut loc în această dimineață în apropierea gării din Bologna și în Pesaro, provocând perturbări majore pentru mii de călători, sunt îngrijorătoare și seamănă cu actele de terorism care au avut loc în Franța cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Matteo Salvini, monitorizează îndeaproape situația, care este investigată de poliție”, a declarat Ministerul Infrastructurii și Transporturilor într-un comunicat. „Aceste acte de o gravitate fără precedent nu afectează în niciun fel imaginea Italiei în lume, pe care Jocurile Olimpice o vor face și mai convingătoare și pozitivă.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA

Imagini spectaculoase de la Milano-Cortina: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă a venit cu numeroase surprize. Ce legende au „strălucit“ pe scena de la San Siro