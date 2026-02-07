Prima pagină » Magazin » Lil Jon, în doliu. Fiul rapperului a fost găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta

Lil Jon, în doliu. Fiul rapperului a fost găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta

07 feb. 2026, 16:34
Lil Jon, în doliu. Fiul rapperului a fost găsit mort într-un iaz la nord de Atlanta

Nathan Smith, în vârstă de 27 de ani, cunoscut drept DJ Young Slade și fiul celebrului rapper Lil Jon, a fost găsit fără suflare într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia.

Rapperul Lil Jon a confirmat, vineri, că fiul său, Nathan Smith, a murit, într-un comunicat comun cu mama lui Smith, scrie The Guardian.

Lil Jon s-a declarat „extrem de îndurerat”, „devastat” de moartea fiului său.

„Un tânăr incredibil de talentat” este descrierea făcută de Lil Jon fiului în vârstă de 27 de ani, care a fost producător muzical, artist, inginer și absolvent al Universității New York.

Nathan Smith, dispariție bizară

Nathan Smith a părăsit locuința din Milton „în circumstanțe neobișnuite”, marți, anunță poliția.

Artistul a fost dat dispărut, deoarece ar fi „fugit de acasă”. A plecat pe jos și nu avea telefon la el, fiind posibil dezorientat și având nevoie de ajutor.

Polițiștii și scafandrii din Milton au început imediat căutările și – din păcate – au găsit cadavrul tânărului într-un iaz din apropiere.

Oamenii legii au mai precizat că nu vor fi oferite detalii suplimentare până la stabilirea exactă a circumstanțelor în care a murit fiul lui Lil Jon.

Lil Jon, născut Jonathan Smith, este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi și producători din Atlanta, o figură emblematică a subgenului crunk hip hop.

Artistul de culoare este cunoscut pentru piese precum Get Low (2002) și Turn Down for What (2013).

