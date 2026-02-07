Cristina Spătar, de la muzică la pâine pe vatră. Celebra cântăreaţă este imaginea firmei soţului-politician

Avantajul când ai nevastă celebră şi frumoasă este că poţi oricând să o rogi să fie chiar şi imaginea unei pâini pe vatră, mai ales dacă aceasta este produsă de către soţul- om de afaceri în Râmnicu Vâlcea şi preşedinte al organizaţiei de partid AUR din judeţ.

Aceasta pare să fie, pe scurt, povestea consilierului local AUR Vicenţiu Mocanu, care este căsătorit de 3 ani cu cântăreaţa Cristina Spătar, iar naş de cununie le-a fost chiar celebrul cântăreţ Ionuţ Paladi.

Cristina Spătar l-a însoţit pe politician chiar şi la urne, acum 2 ani, când a candidat la primăria Rm.Vâlcea şi a obţinut unul dintre cele mai bune scoruri din ţară dintre candidaţii la municipii ai AUR.

Vicenţiu Mocanu este şi unul dintre cei mai vocali contestatari ai majorării taxelor de către Ilie Bolojan şi chiar a avut o poziţie foarte fermă referitor la acest aspect.

De curând, firma acestuia a „adoptat” în grupul pe care-l conduce o nouă firmă care are ca profil de activitate panificaţia. Şi nu orice fel, ci produce pâine pe vatră. Firma are sediul în Vâlcea, însă sursele Gândul spun că aceasta ar fi produsă chiar în Argeş, de către fabrica unui fost consilier liberal.

Aşa că, preşedintele AUR Rm Vâlcea, Vicenţiu Mocanu, care ştie că imaginea este totul atât în politică, dar şi în afaceri, a apelat la nevastă ca să-i încredinţeze promovarea pâinii pe vatră.

