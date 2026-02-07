Prima pagină » Actualitate » De ce Nicolae Ceaușescu bea sucul doar cu paiul. Motivul din spatele acestui gest ciudat

De ce Nicolae Ceaușescu bea sucul doar cu paiul. Motivul din spatele acestui gest ciudat

07 feb. 2026, 16:15, Actualitate
Există câteva povești legate de Nicoale Ceaușescu pe care nu toată lumea le cunoaște. Una dintre ele este consemnată chiar în cartea „Dictators’ Dinners: A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants”, făcând referire la motivul principal pentru care fostul lider comunist prefera să consume sucul doar cu paiul. Vezi mai jos, în articol, povestea.

În cartea „Dictators’ Dinners: A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants” (n.r. „Cina dictatorilor: Un ghid de prost gust pentru distrarea tiranilor”), scrisă de Victoria Clark și Melissa Scott, se specifică motivul principal pentru care Nicolae Ceaușescu prefera să își consume sucul cu paiul, arată Mediafax.

Lui Nicolae Ceaușescu îi era teamă că va fi otrăvit, fiind temător față de o posibilă tentativă de asasinat. Utilizarea unui pai personal, sigilat și verificat de echipa sa de securitate, reducea riscul ca cineva să poată introduce substanțe toxice în pahar fără ca el să observe. De asemenea, paiul îi permitea să bea dintr-o sticlă direct desfacută în fața lui, evitând contactul lichidului cu marginea paharelor care ar fi putut fi contaminate.

De asemenea, se spune că avea o obsesie față de igienă. Dictatorul avea o fobie cunoscută față de microbi și bacterii (misofobie). Se temea ca paharele, chiar și cele de la recepțiile oficiale, nu erau spălate corect sau că fuseseră atinse de persoane.

De altfel, nu este singura poveste legată de Ceaușescu. El i-ar fi iritat pe liderii străini pe care îi vizita, deoarece evita orice formă de hrană solidă și își transporta toată mâncarea cu el, arată Mediafax.

