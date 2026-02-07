Prima pagină » Actualitate » Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit

Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit

Luiza Dobrescu
07 feb. 2026, 15:58, Actualitate

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, i-a stârnit un acces de râs, în direct realizatorului emisiunii „În gura presei”, Mircea Badea. Afirmaţia care l-a făcut pe Badea să izbucnească în hohote a fost aceea prin care ministrul şi-a exprimat intenţia să cumpere un satelit din considerentul că „e foarte sus”. 

„Răspuns de inginer în telecomunicații: satelitul e foarte sus” l-a persiflat Mircea Badea pe Miruţă care nu vede nimic neobişnuit în argumentul său pentru care România ar achiziţiona un satelit şi nu din alte considerente.

 „Vrea să cumpere satelit. Asta e fost foarte ok, Să cumpere satelit. Să te duci cu satelitul? Unde să te duci? Nu poți să spun, da’ cu satelitul. Ministrul Radu Miruță vrea să cumpere satelit. Răspuns de inginer în telecomunicații: satelitul e foarte sus. «Ministrul Apărării, Radu Miruță, consideră că România ar trebui să cumpere sateliți. Explicația acestuia e simplă: sateliții sunt foarte sus»”, a comentat realizatorul emisiunii de la Antena 3 CNN.

Trimiterea unui satelit pe orbita ar costa 700.000 de euro, fără să aibă şi garanţia că produsul va şi funcţiona.  Context în care, Badea îi suerează ministrului Miruţă să-şi boteze satelitul cu numele de Ion, aşa cum, pe vremuri, Nicolae Ciucă stătea de vorbă, la guvern, cu un robot omonim creat cu inteligenţa artificială.

