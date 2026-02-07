Prima pagină » Actualitate » A murit Aurel Oltean, autorul crimei care a îngrozit Alba Iulia în anii ’90. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei

A murit Aurel Oltean, autorul crimei care a îngrozit Alba Iulia în anii '90. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei

07 feb. 2026, 17:11
A murit Aurel Oltean, autorul crimei care a îngrozit Alba Iulia în anii '90. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei

Aurel Oltean, autorul crimei care a șocat Alba Iulia în anii ’90, a murit la 62 de ani, cu puțin timp înainte de ispășirea completă a pedepsei. Criminalul ar putea fi îngropat pe banii primăriei.

Aurel Oltean, criminalul care l-a împușcat mortal pe omul de afaceri Teofil Țîr din Alba Iulia, în scopul jafului, a murit în timpul spitalizării, scrie ziarulunirea.ro.

Bărbatul a ajuns cu probleme cardiace în custodia Penitenciarului Timișoara. Deoarece spitalul în care a decedat se află în circumscripția Penitenciarului Timișoara, unitatea a preluat custodia pe durata internării, asigurând paza și supravegherea.

Din momentul internării și până la deces, deținutul nu a fost externat, moartea survenind în timpul spitalizării, din cauze medicale.

Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei

Pentru că nu se cunoaște exact dacă există rude care ar putea suporta cheltuielile de înhumare, Aurel Oltean ar putea fi înmormântat pe banii contribuabililor din Alba Iulia.

,,Știam ca trebuia sa se elibereze, anul acesta. Nu a mai prins libertatea! E o dramă, după părerea mea! Categoric, având domiciliul în Micesti-Alba Iulia, îl vom înmormânta! E o obligație civică și morală”, a explicat primarul Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.

Aurel Oltean, autorul unei crime oribile

Aurel Oltean avea de ispășit o pedeapsă de 28 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav și se afla după gratii din 25 aprilie 1999. Acesta a executat peste 26 de ani de închisoare și ar fi urmat să fie eliberat în 20 mai 2026.

Bărbatul l-a ucis pe omul de afaceri Teofil Țîr, care avea 44 de ani. Victima administra piața principală a orașului Alba Iulia, cu venituri foarte mari.

Zilnic, ducea acasă banii cash într-o plasă, iar criminalul l-a urmărit și a vrut să-l jefuiască. Aurel Oltean a cumpărat un pistol, care ar fi fost adus în România din Rusia.

Atacul nemilos a avut loc într-o seară din luna aprilie 1999: în momentul în care afaceristul Țîr a ieșit din mașină și s-a îndreptat spre blocul în care locuia, Oltean a tras 9 focuri de armă în direcția acestuia, dintre care patru l-au lovit și i-au provocat decesul pe loc.

Criminalul a fugit cu banii, dar a fost prins în 25 aprilie 1999, în zona unei păduri din apropierea orașului Alba Iulia.

La momentul reținerii, Oltean avea asupra lui un sac de plastic, în care se afla suma de 115.375.500 lei (11.537 lei noi), bani care au fost furați în momentul jafului. Criminalul avea de gând să îngroape banii mortului în pădure.

Foto caracter ilustrativ

