Înlocuitorul lui Robert Negoiță la Primăria Sectorului 3 a reacționat după ce au apărut discuții despre nota lui de la bacalaureat: „Nu sunt perfect”

Viceprimarul PSD al Sectorului 3, Adrian Cocoș, a reacționat pe rețelele de socializare, deranjat de faptul că presa se concentrează mai mult pe trecutul său decât pe activitatea sa la Primărie. Adrian Cocoș a preluat atribuțiile lui Robert Negoiță, care nu-și poate exercita mandatul pentru că se află sub control judiciar.

Adrian Cocoș a vorbit într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook despre reluarea subiectului privind nota obținută de acesta la bacalaureat. Actualul viceprimar a obținut nota 2,70 la proba de matematică a examenului. Acum, Cocoș critică faptul că nu se vorbește despre activitatea sa actuală, ci despre „un episod din adolescență”.

„Au reapărut aceleași articole despre mine. Nu despre ce fac azi, nu despre munca mea din ultimul an, ci despre un episod din adolescență. Atât. Mi-am terminat studiile la timp, făcute la zi. Am muncit în paralel și mi-am construit drumul pas cu pas.”

De asemenea, viceprimarul spune că și-a terminat studiile la timp și că a muncit în paralel pentru a-și construi cariera. Acesta a punctat că și-a continuat drumul după eșecul din adolescență și a subliniat că „nu este perfect”. Adrian Cocoș a picat prima sesiune de bacalaureat cu nota 5,25 la Limba și literatura română, 2,70 la Matematică și 6,20 la Biologie. Ulterior, acesta a reușit să ia bacalaureatul și s-a înscris la Universitatea Artifex din Capitală, unde a urmat specializarea Management.

Nu sunt perfect și nu am spus niciodată că aș fi. Am căzut, m-am ridicat, m-am scuturat și am mers mai departe. Dacă, după un an ca viceprimar, acesta este singurul aspect negativ despre care se poate scrie, scos dintr-un context vechi, înseamnă că activitatea mea de azi nu oferă motive reale de critică. Aceasta este singura dată când vorbesc despre acest subiect “senzațional”. De aici înainte, răspunsul meu va fi munca de zi cu zi”, a scris Adrian Cocoș pe Facebook.

