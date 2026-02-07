Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. Când se va întâlni cu Donald Trump

Viktor Orban a anunțat că va merge în vizită la Washington DC după ce a fost invitat de Donald Trump.

Premierul maghiar va efectua cea de-a doua întâlnire cu președintele american peste 2 săptămâni. Orban a mai fost în vizită la Casa Albă și anul trecut, pe 7 noiembrie 2025.

Anunțul a fost făcută pe rețelele de socializare după ce a primit invitația vineri.

Viktor Orban: Scopul Ungariei este să aibă aliați

La mitingul antirăzboi de la Szombathely, premierul a declarat că Ungaria trebuie să aibă cele mai bune relații posibile cu SUA și cu Rusia.

În același timp, Orban a subliniat că trebuie să-și gestioneze în mod corespunzător relațiile cu Comsia Europeană de la Bruxelles. Budapesta și Bruxelles au avut în ultimii ani relații încordate pe tema crizei refugiațiilor, drepturile comunității LGBTQIA+ și ajutorarea Ucrainei.

„Scopul Ungariei este să aibă aliați, nu dușmani”,a spus Viktor Orban, care și-a exprimat dintotdeauna temerea de declanșarea unui război cu Federația Rusă.

Premierul s-a întâlnit luna trecută cu Trump la Forumul Economic Mondial, unde a semnat aderarea Ungariei la Consiliul Păcii înființat de președintele american. Ungaria, alături de SUA, a devenit membru fondator pe 22 ianuarie.

Nicușor Dan are programată prima vizită abia în iunie

În contextul alegerilor parlamentare din Ungaria, liderul de la Casa Albă a anunțat printr-o postare recentă de pe Truth Social că-l susține pe Orban pentru un nou mandat de prim-ministru.

Nicușor Dan, președintele României din 26 mai 2025, și-a programat prima vizită la Casa Albă pentru luna iunie 2026.

Șeful statului a spus anterior că urma să aibă loc o întâlnire cu omologul său american la Casa Albă chiar la începutul acestui an. Amânarea vizitei a fost comunicată oficial în cadrul unui interviu de la o televiziune de știri.

