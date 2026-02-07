Beijingul avertizează: vânzările de arme ale SUA către Taiwan ar putea compromite vizita lui Trump din aprilie. Ce ar conține noul pachet al americanilor

Noul pachet de arme pe care Statele Unite se pregătesc să-l vândă Taiwanului ar putea pune în pericol vizita lui Trump din China, din luna aprilie a acestui an. Avertismentul ar fi venit chiar din partea Beijingului, scrie Financial Times, care precizează că SUA pregătesc o vânzare importantă de sisteme Patriot și alte arme către Taiwan.

Mai exact, opt surse au transmis pentru FT că administrația Trump dezvoltă un pachet cu patru sisteme pe care Taiwanul urmează să îl achiziționeze. Această mișcare vine după un pachet record de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari, vândut în decembrie anul trecut.

China și-a exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la acest pachet înaintea întâlnirii planificate a lui Trump cu președintele Xi Jinping în aprilie. Beijingul a informat SUA că vânzarea de arme ar putea compromite vizita, au transmis trei dintre surse.

Xi a abordat problema vânzărilor de arme către Taiwan în cadrul unei convorbiri telefonice cu Trump, miercuri. Potrivit ministerului chinez de externe, el a subliniat că SUA „trebuie să trateze cu prudență problema vânzărilor de arme către Taiwan”.

„În mod tradițional, China a încercat să descurajeze SUA să ia măsuri cu care nu este de acord, cum ar fi vânzarea de arme către Taiwan, în perioada premergătoare întâlnirilor prezidențiale”, a declarat Ryan Hass, expert în China la Brookings Institution. „Nu este ceva nou, dar franchețea și caracterul public al avertismentului sunt demne de remarcat.”

La cât ar putea ajunge noul pachet de arme

Mai multe surse au declarat că pachetul ar putea ajunge la 20 de miliarde de dolari. Alții au avertizat însă că suma finală este încă în schimbare și ar putea fi mai apropiată de cifra din decembrie. Unii oficiali americani susțin că Beijngul vrea doar să inducă în eroare administrația și nu va anula vizita, menționează două dintre surse.

Pachetul ar include 4 sisteme Patriot, utilizate pentru a distruge rachetele inamice, iar pe lângă acestea, SUA vor permite Taiwanului să cumpere mai multe rachete NASAMS, un sistem avansat de rachete sol-aer, și alte două sisteme de arme.

SUA sunt obligate prin lege să vândă arme Taiwanului pentru a-i asigura propria apărare.

„De peste 40 de ani, politica Statelor Unite este de a menține capacitatea defensivă a Taiwanului în raport cu cea a Chinei”, a declarat un oficial al Casei Albe. „O descurajare credibilă a asigurat pacea și stabilitatea timp de mulți ani și va continua să o facă pentru mulți alții. Nu comentăm detaliile vânzărilor în curs.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Stabilitatea strategică, în pragul colapsului. Poseidon și Burevestnik, avantaj militar pentru Rusia. „Lumea se confruntă din nou cu amenințarea unei noi curse a înarmărilor”

China mută surprinzător și prezintă elicopterul tactic fără pilot Golden Eagle CR500B. „Rază de luptă extinsă, misiuni de luptă, atacuri de precizie”