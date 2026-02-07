Prima pagină » Știri externe » Beijingul avertizează: vânzările de arme ale SUA către Taiwan ar putea compromite vizita lui Trump din aprilie. Ce ar conține noul pachet al americanilor

Beijingul avertizează: vânzările de arme ale SUA către Taiwan ar putea compromite vizita lui Trump din aprilie. Ce ar conține noul pachet al americanilor

07 feb. 2026, 16:23, Știri externe
Beijingul avertizează: vânzările de arme ale SUA către Taiwan ar putea compromite vizita lui Trump din aprilie. Ce ar conține noul pachet al americanilor

Noul pachet de arme pe care Statele Unite se pregătesc să-l vândă Taiwanului ar putea pune în pericol vizita lui Trump din China, din luna aprilie a acestui an. Avertismentul ar fi venit chiar din partea Beijingului, scrie Financial Times, care precizează că SUA pregătesc o vânzare importantă de sisteme Patriot și alte arme către Taiwan.

Mai exact, opt surse au transmis pentru FT că administrația Trump dezvoltă un pachet cu patru sisteme pe care Taiwanul urmează să îl achiziționeze. Această mișcare vine după un pachet record de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari, vândut în decembrie anul trecut.

China și-a exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la acest pachet înaintea întâlnirii planificate a lui Trump cu președintele Xi Jinping în aprilie. Beijingul a informat SUA că vânzarea de arme ar putea compromite vizita, au transmis trei dintre surse.

Xi a abordat problema vânzărilor de arme către Taiwan în cadrul unei convorbiri telefonice cu Trump, miercuri. Potrivit ministerului chinez de externe, el a subliniat că SUA „trebuie să trateze cu prudență problema vânzărilor de arme către Taiwan”.

„În mod tradițional, China a încercat să descurajeze SUA să ia măsuri cu care nu este de acord, cum ar fi vânzarea de arme către Taiwan, în perioada premergătoare întâlnirilor prezidențiale”, a declarat Ryan Hass, expert în China la Brookings Institution.

„Nu este ceva nou, dar franchețea și caracterul public al avertismentului sunt demne de remarcat.”

La cât ar putea ajunge noul pachet de arme

Mai multe surse au declarat că pachetul ar putea ajunge la 20 de miliarde de dolari. Alții au avertizat însă că suma finală este încă în schimbare și ar putea fi mai apropiată de cifra din decembrie. Unii oficiali americani susțin că Beijngul vrea doar să inducă în eroare administrația și nu va anula vizita, menționează două dintre surse.

Pachetul ar include 4 sisteme Patriot, utilizate pentru a distruge rachetele inamice, iar pe lângă acestea, SUA vor permite Taiwanului să cumpere mai multe rachete NASAMS, un sistem avansat de rachete sol-aer, și alte două sisteme de arme.

SUA sunt obligate prin lege să vândă arme Taiwanului pentru a-i asigura propria apărare.

„De peste 40 de ani, politica Statelor Unite este de a menține capacitatea defensivă a Taiwanului în raport cu cea a Chinei”, a declarat un oficial al Casei Albe. „O descurajare credibilă a asigurat pacea și stabilitatea timp de mulți ani și va continua să o facă pentru mulți alții. Nu comentăm detaliile vânzărilor în curs.”

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Stabilitatea strategică, în pragul colapsului. Poseidon și Burevestnik, avantaj militar pentru Rusia. „Lumea se confruntă din nou cu amenințarea unei noi curse a înarmărilor”

China mută surprinzător și prezintă elicopterul tactic fără pilot Golden Eagle CR500B. „Rază de luptă extinsă, misiuni de luptă, atacuri de precizie”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. Când se va întâlni cu Donald Trump
17:06
Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. Când se va întâlni cu Donald Trump
FLASH NEWS Acte multiple de sabotaj pe rețeaua feroviară italiană: cabluri tăiate, incendii și explozii, raportate pe șine
17:05
Acte multiple de sabotaj pe rețeaua feroviară italiană: cabluri tăiate, incendii și explozii, raportate pe șine
CONTROVERSĂ Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
15:14
Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
PACE ÎN UCRAINA Trump pune un termen limită pentru încheierea razboiului din Ucraina. Zelenski: „Vor să rezolve totul până în iunie”. Ce condiții au rușii
13:54
Trump pune un termen limită pentru încheierea razboiului din Ucraina. Zelenski: „Vor să rezolve totul până în iunie”. Ce condiții au rușii
SCANDAL JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA
13:19
JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA
INEDIT Cum l-a umilit Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe Vladimir Putin. Imagini cu cei doi lideri devin virale după mai bine de 20 de ani
13:15
Cum l-a umilit Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe Vladimir Putin. Imagini cu cei doi lideri devin virale după mai bine de 20 de ani
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Consumul de știri pe social media și prețul plătit de mintea noastră

Cele mai noi

Trimite acest link pe