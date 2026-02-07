Prima pagină » Actualitate » Explozie în București, sâmbătă după-amiază. Sunt două victime

Explozie în București, sâmbătă după-amiază. Sunt două victime

07 feb. 2026, 17:14, Actualitate

O explozie a avut loc în București, în sectorul 2, sâmbătă după-amiază, 7 februarie 2026. Potrivit datelor furnizate până în acest moment de ISU BIF, două persoane au fost extrase din casă. Intervenția se află în dinamică. Este al doilea incident de acest fel care a avut loc astăzi.

Update 7 februarie 2026, ora 17:23. Cele două persoane refuză transportul la spital.

Potrivit datelor, două persoane au fost rănite în urma exploziei din București care ar fi fost produsă din cauza gazelor.

„Intervenim pe strada Serg. Predescu Vasile, sector 2, București, unde a avut loc o explozie la o locuință, neurmată de incendiu.

Două victime conștiente extrase din casa în care s-a produs explozia sunt în grija echipajelor medicale prezente la fața locului.

În urma exploziei au fost desprinse elemente de tâmplărie ale locuinței și aruncate în stradă, avariind astfel 2 autoturisme parcate.

Pentru gestionarea situației de urgență intervenim cu 3 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISU BIF.

Explozie în București, sâmbătă după-amiază. Sunt două victime

Explozie în București, sâmbătă după-amiază

Explozie în Chitila, sâmbătă dimineață

Tot în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, a avut loc o explozie într-un bloc din Chitila. În urma incidentului, două persoane au ajuns la spital cu arsuri, iar alți 40 de oameni au fost evacuați. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

„În această dimineață, în jurul orei 04, pompierii ISU B-IF au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, județul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje. Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză.

Au fost evacuate în total 40 de persoane. Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital. De asemenea, la caz a fost solicitată prezența unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru evaluarea situației potrivit competențelor.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu 5 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, 2 autospeciale de transport personal și victime multiple, 2 ambulanțe SMURD, și în sprijin, un echipaj SABIF”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim
17:41
Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim
EXCLUSIV Cristina Spătar, de la muzică la pâine pe vatră. Celebra cântăreaţă este imaginea firmei soţului-politician
17:14
Cristina Spătar, de la muzică la pâine pe vatră. Celebra cântăreaţă este imaginea firmei soţului-politician
DECES A murit Aurel Oltean, autorul crimei care a îngrozit Alba Iulia în anii ’90. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei
17:11
A murit Aurel Oltean, autorul crimei care a îngrozit Alba Iulia în anii ’90. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei
REACȚIE Înlocuitorul lui Robert Negoiță la Primăria Sectorului 3 a reacționat după ce au apărut discuții despre nota lui de la bacalaureat: „Nu sunt perfect”
16:38
Înlocuitorul lui Robert Negoiță la Primăria Sectorului 3 a reacționat după ce au apărut discuții despre nota lui de la bacalaureat: „Nu sunt perfect”
INEDIT De ce Nicolae Ceaușescu bea sucul doar cu paiul. Motivul din spatele acestui gest ciudat
16:15
De ce Nicolae Ceaușescu bea sucul doar cu paiul. Motivul din spatele acestui gest ciudat
FLASH NEWS Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
15:58
Mircea Badea, criză de râs în direct după ce a aflat că Radu Miruță vrea să cumpere un satelit
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Consumul de știri pe social media și prețul plătit de mintea noastră

Cele mai noi

Trimite acest link pe