Explozie în București, sâmbătă după-amiază. Sunt două victime

O explozie a avut loc în București, în sectorul 2, sâmbătă după-amiază, 7 februarie 2026. Potrivit datelor furnizate până în acest moment de ISU BIF, două persoane au fost extrase din casă. Intervenția se află în dinamică. Este al doilea incident de acest fel care a avut loc astăzi.

Update 7 februarie 2026, ora 17:23. Cele două persoane refuză transportul la spital.

Potrivit datelor, două persoane au fost rănite în urma exploziei din București care ar fi fost produsă din cauza gazelor.

„Intervenim pe strada Serg. Predescu Vasile, sector 2, București, unde a avut loc o explozie la o locuință, neurmată de incendiu.

Două victime conștiente extrase din casa în care s-a produs explozia sunt în grija echipajelor medicale prezente la fața locului.

În urma exploziei au fost desprinse elemente de tâmplărie ale locuinței și aruncate în stradă, avariind astfel 2 autoturisme parcate.

Pentru gestionarea situației de urgență intervenim cu 3 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, transmite ISU BIF.

Explozie în Chitila, sâmbătă dimineață

Tot în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, a avut loc o explozie într-un bloc din Chitila. În urma incidentului, două persoane au ajuns la spital cu arsuri, iar alți 40 de oameni au fost evacuați. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

„În această dimineață, în jurul orei 04, pompierii ISU B-IF au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, județul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje. Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză. Au fost evacuate în total 40 de persoane. Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital. De asemenea, la caz a fost solicitată prezența unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru evaluarea situației potrivit competențelor. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu 5 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, 2 autospeciale de transport personal și victime multiple, 2 ambulanțe SMURD, și în sprijin, un echipaj SABIF”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

