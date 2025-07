Bancul de miercuri | Dumnezeu, Sfântul Petru și cazanul cu inteligență

Bancul de miercuri. Redacția Gândul vă aduce o bine meritată doză de umor de calitate, care va face cafeaua de dimineață chiar și mai plăcută și mai revigorantă. Împărtășiți bancul de miercuri cu prietenii și colegii pentru un moment plăcut alături de cei dragi.

„Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru şi îi dă un cazan mare cu inteligenţă:

– Uite, ia polonicul ăsta şi împarte la oameni!

Împarte Sfântul Petru ce împarte şi vede că ajunge la jumătatea cazanului.

– Ce să fac, Doamne, că am ajuns la jumătate şi se termină repede inteligenţa?

– Împarte cu lingura!, ii zice Dumnezeu. Împarte Sfântul Petru ce împarte şi iar vine la Dumnezeu:

– Mai am un pic, ce să fac?

– Dă cu linguriţa acum!

Sfântul Petru mai dă ce mai dă şi apoi vine din nou:

– Doamne, am terminat cazanul. Ce mai fac acum?

Dumnezeu:

– Acum dă-le diplome!”