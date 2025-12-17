Prima pagină » Actualitate » Consilierul și fanul premierului Bolojan, influencerul Iancu Guda, propune o măsură radicală în lupta cu corupția: executarea averilor prin sechestru până la rude de gradul 3 până se lămurește traseul banilor

Bianca Dogaru
17 dec. 2025, 23:05, Actualitate
Iancu Guda, influencer și consilier apropiat al premierului Ilie Bolojan, a lansat o propunere radicală în lupta împotriva corupției și a susținut că averile persoanelor cercetate pentru fapte grave ar trebui puse sub sechestru extins, inclusiv la rude până la gradul al treilea, până la clarificarea traseului banilor.

Propunerea apare într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, unde Guda analizează măsurile din Pachetul II, dar insistă că fără intervenții ferme în zona justiției, combaterea evaziunii și a corupției rămâne incompletă.

În opinia sa, România are nevoie de sancțiuni penale mult mai dure pentru faptele de corupție și evaziune fiscală, inclusiv eliminarea prescripției pentru aceste infracțiuni, pedepse maxime și restricții severe, precum interdicția de a părăsi țara. Cea mai controversată propunere vizează însă extinderea sechestrului asupra averilor până la rude de gradul III, ca măsură temporară, până la stabilirea clară a provenienței banilor.

„Nu mai comentez aici, vedeti ce se intampla perioada asta … stiti opinia mea si ce este necesar pentru reducerea evaziunii fiscale: ridicare la rand de criminalitate penal (pedepse maxime), eliminare prescriptie la coruptie, executarea averilor prin sechestru pana la rude grad III pana se lamureste traseul banilor, interdictie de a parasi tara). Interesante declaratiile Kovesi de astazi: Romania a trimis ZERO dosare mari de TVA furt in ultimii 5 ani & gangrena corupta din Portul Constanta (cel pe care PSD nu vrea sa il listeze la BVB si doreste sa fie doar in gestiunea statului,” a scris Guda pe Facebok.

Guda leagă aceste măsuri de lipsa de rezultate concrete în dosarele mari de fraudă și face referire la declarațiile recente ale Laurei Codruța Kovesi, potrivit cărora România nu ar fi trimis niciun dosar major de fraudă cu TVA către Parchetul European în ultimii cinci ani.

Cele mai noi