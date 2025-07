30 IULIE, calendarul zilei: Arnold Schwarzenegger împlinește 78 de ani, Laurence Fishburne 64/ Christopher Nolan face 55 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 30 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Arnold Schwarzenegger s-a născut pe 30 iulie 1947 în Thal, Austria. A devenit faimos inițial ca şi culturist, câștigând titlul de Mr. Olympia de șapte ori. Cu un fizic impunător și o determinare ieșită din comun, el a reușit să se mute în Statele Unite și să își construiască o carieră legendară în cinematografie. Schwarzenegger a devenit un star de acțiune în anii ’80 și ’90, fiind cunoscut pentru roluri în filme precum The Terminator, Predator, Total Recall și Commando, iar replica sa “I’ll be back” a intrat în istorie. Arnold s-a implicat și în politică. Între 2003 și 2011, a fost guvernatorul statului California, promovând politici ecologice și economice moderate. Astăzi, Schwarzenegger este văzut ca un model de perseverență și reinventare. Rămâne activ în campanii pentru sănătate, mediu și fitness, fiind o voce influentă pe scena publică globală.

Născut pe 30 iulie 1961, în Augusta, Georgia, SUA, Laurence Fishburne şi-a început cariera cinematografică încă din copilărie şi a atras atenția publicului cu rolul său din filmul Apocalypse Now (1979), la doar 14 ani. Unul dintre cele mai memorabile roluri ale sale este cel al lui Morpheus în trilogia The Matrix, unde a interpretat mentorul și liderul rebelilor cu o carismă inconfundabilă. A jucat în numeroase filme și seriale, de la Boyz n the Hood la Hannibal și Black-ish, adunând nominalizări și premii importante, inclusiv un Emmy și o nominalizare la Oscar. Fishburne este și producător, regizor și un susținător activ al educației și artei în comunitățile afro-americane. Cu o voce distinctivă și o prezență scenică puternică, el rămâne unul dintre cei mai respectați actori ai generației sale.

Christopher Nolan s-a născut pe 30 iulie 1970, la Londra şi este unul dintre cei mai influenți regizori contemporani, cunoscut pentru filmele sale complexe, cu teme profunde și structuri narative neconvenționale. A devenit faimos odată cu Memento (2000), un thriller psihologic inovator. A urmat trilogia The Dark Knight, care a redefinit genul filmelor cu supereroi, culminând cu performanța iconică a lui Heath Ledger ca Joker. Nolan este apreciat pentru producții ambițioase precum Inception, Interstellar, Dunkirk și Oppenheimer, în care combină acțiunea spectaculoasă cu reflecții filosofice și științifice. Stilist desăvârșit, regizor și scenarist, Christopher Nolan preferă filmările pe peliculă și efectele practice în locul celor generate pe computer, menținând un echilibru între artă și blockbuster. Filmele sale provoacă, fascinează și inspiră milioane de spectatori din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1818: Emily Brontë 🇬🇧✒️ romancieră și poetă, cunoscută mai ales pentru unicul ei roman, La răscruce de vânturi (Wuthering Heights)

🎂1855: Georg Wilhelm von Siemens 🇩🇪📞 industriaș în domeniul telecomunicațiilor. A fost partener general la compania Siemens SA

🎂1857: Thorstein Veblen 🇺🇸💰 unul dintre primii oameni de știință care a examinat relațiile complexe între consum și bogăție în societate

🎂1863: Henry Ford 🇺🇸🚗 fondator al industriei americane de automobile. Autor al unui nou mod de organizare a producției industriale, cunoscut sub denumirea de „fordism”

🎂1947: Arnold Schwarzenegger 🇦🇹🇺🇸💪 s-a născut în Thal, Austria, un sat mic în apropiere de Graz, și a fost botezat Arnold Alois Schwarzenegger. Tatăl său a fost ofițer în poliția locală și mama casnică

🎂1948: Jean Reno 🇫🇷🇪🇸🎬 “Léon” (1994). S-a născut la Casablanca (Maroc) din părinți spanioli ce au fugit din țara natală și s-au refugiat în Africa pentru a scăpa de regimul fascist al lui Francisco Franco și a primit la naștere numele Juan Moreno y Herrera Jiménez. S-a stabilit în Franța abia la vârsta de 17 ani împreună cu tatăl său, mama sa murind de TBC când familia încă se afla în Maroc.

🎂1952: Ilie Ilașcu 🇲🇩🇷🇴🗣 deținut politic al regimului separatist din Transnistria (1992-2001) pentru susținerea unirii Republicii Moldova cu România. În perioada 2001-2008 a fost membru titular al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din partea delegației României

🎂1958: Kate Bush 🇬🇧🎤 La vârsta de 16 ani a fost recomandată casei de discuri EMI de către chitaristul Pink Floyd, David Gilmour. Cântecul cu care a debutat este și cel mai cunoscut din repertoriul său, Wuthering Heights⁠ (1978), inspirat din romanul cu același nume, al autoarei engleze Emily Brontë

🎂1961: Laurence Fishburne 🇺🇸🎬 cunoscut în special pentru rolul lui Morpheus în Matrix

🎂1963: Lisa Kudrow 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscută pentru rolul lui Phoebe Buffay din Friends

🎂1964: Vivica A. Fox 🇺🇸🎬 Ziua Independenței (1996)

🎂1964: Jürgen Klinsmann 🇩🇪⚽️ A făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Mondială în 1990 și Campionatul European în 1996. A fost unul dintre cei mai buni atacanți ai Germaniei în anii ’90. A condus naționala Germaniei către locul trei la Campionatul Mondial din 2006

🎂1968: Sean Moore 🇬🇧🥁 Manic Street Preachers

🎂1969: Simon Baker 🇦🇺🎬 L.A. Confidential

🎂1970: Christopher Nolan 🇬🇧🇺🇸🎥 Memento (2000), Insomnia (2002), Batman Begins (2005), Prestigiul (2006), Cavalerul negru (2008), Inception (2010), Interstellar (2014), Tenet (2020), Oppenheimer (2023). Filmele sale au avut încasări de peste 5 miliarde $ în lumea întreagă, au câștigat 18 Premii Oscar și au adunat 49 de nominalizări la Oscar

🎂1974: Hilary Swank 🇺🇸🎬 dublu laureată Oscar pentru rol principal: Boys Don’t Cry (1999), Million Dollar Baby (2004)

🎂1980: April Bowlby 🇺🇸🎬 Kandi din Two and a Half Men

🎂1982: Yvonne Strahovski 🇦🇺🎬 The Handmaid’s Tale

🎂1985: Elena Gheorghe 🇷🇴🎤 a debutat pe scena muzicii populare la vârsta de trei ani, cântând un duet împreună cu mama sa, cântăreața de muzică populară Marioara Man Gheorghe

Decese 🕯

🕯️1898: Otto von Bismark 🇩🇪♚ Ca prim-ministru al Prusiei, a supervizat unificarea Germaniei de la 1871 sub hegemonie prusacă. În 1867 devenise cancelar al Confederației Germane de Nord. A proiectat Imperiul German de la 1871, devenind primul său cancelar

🕯️1918: Hermann von Eichhorn 🇩🇪✯ feldmareșal prusac în Primul Război Mondial. A fost asasinat printr-un atentat cu bombă, comis de teroristul bolșevic Boris Donskoi

🕯️1936: Ion Borcea 🇷🇴🐠 zoolog, membru corespondent al Academiei Române, specialist în fauna Mării Negre, care și-a dedicat viața cunoașterii ecosistemelor marine, fiind de asemenea, fondatorul oceanografiei românești și a Stațiunii de Cercetări Maritime de la Agigea

🕯️1975: Jimmy Hoffa 🇺🇸🗣 sindicalist, a fost văzut pentru ultima dată în 30 iulie 1975 la un restaurant din suburbiile Detroitului, declarat oficial decedat în 1982

🕯️1996: Claudette Colbert 🇫🇷🎬 legendară actriță de film de origine franceză, laureată cu Premiul Oscar

🕯️2007: Teoctist 🇷🇴✝️ Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

🕯️2007: Ingmar Bergman 🇸🇪🎥 Pentru întreaga sa operă, a fost distins cu un premiu special al Festivalului de la Veneția în 1983, cu Premiul European de Film Felix (1988), o mențiune specială cu ocazia celei de-a 50-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, cu titlul de Doctor honoris causa al Universității din Stockholm și cu Legiunea de onoare a Franței

🕯️2007: Michelangelo Antonioni 🇮🇹🎥 considerat unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului XX, recompensat cu premiul Oscar pentru întreaga sa carieră

🕯️2021: Marina Scupra 🇷🇴🎤 În 1984 a obținut Trofeul Festivalului de la Mamaia interpretând melodia „Joc de copii”. A decedat la doar 49 de ani

🕯️2022: Nichelle Nichols 🇺🇸🎬 Este cel mai cunoscută pentru rolul Locotenentului Uhura de pe USS Enterprise din franciza Star Trek

🕯️2023: Paul Reubens 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru crearea și portretizarea personajului Pee-wee Herman

Evenimente📋

📋🤝 Ziua Internațională a Prieteniei

📋🇲🇦 Ziua naţională a regatului Maroc

Calendar 🗒

🗒762: Orașul Bagdad este fondat de califul Al-Mansur

🗒1619: În Virginia sunt aduși, din Africa, primii sclavi negri

🗒1656: Forțele suedeze sub comanda regelui Carol X Gustav înving forțele polono-lituaniene în bătălia de la Varșovia

🗒1811: Părintele Miguel Hidalgo y Costilla, lider al insurgenței mexicane, este executat de spanioli la Chihuahua

🗒1930: Montevideo: Uruguay câștigă primul Campionat Mondial de Fotbal, 4-2 cu Argentina, în fața a peste 68.000 de spectatori

🗒1966: Wembley: Anglia câștigă Campionatul Mondial de Fotbal; după un 2-2 la sfârșitul celor 90 de minute, învinge Germania cu 4-2, după prelungiri

🗒1970: La Arad s-a desfășurat primul meci internațional de fotbal feminin din România: Foresta Arad – Olimpia Zdar Nad Sazavou, Cehoslovacia

🗒1980: Knessetul a adoptat legea prin care Ierusalimul a fost declarat capitală a statului Israel

🗒2020: NASA lansează cu succes misiunea Mars 2020

