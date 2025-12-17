Prima pagină » Știri externe » Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Linii de metrou și străzile Barcelonei au fost inundate

Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Linii de metrou și străzile Barcelonei au fost inundate

17 dec. 2025, 22:47, Știri externe

Provincia Barcelona din Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale (peste 120 litri/m2).

Protecția Civică a emis alerte de inundații. Pompierii fac cu greu față la 165 de incidente și la 300 de apeluri telefonice.

Transportul din Barcelona este grav afectat de inundații

Cele mai grav afectate sunt localitatea Badalona și orașul Barcelona, informează Catalan News. Apa a inundat străzile și a pătruns chiar și în casele locuitorilor.

Stația de metrou Gorg din Badalona a fost închisă după ce s-a raportat că a fost inundată. La Barcelona, liniile de metrou L2 și L3 au fost grav afectate de furtuni. Inclusiv liniile de tramvai și șoselele au fost închise.

Ploile continuă cu o intensitate mai scăzută, către sudul zonei metropolitane. Autostrada B-20 s-a confruntat cu ambuteiaje în Santa Coloma de Gramenet, unde inundațiile au forțat închiderea unei benzi, potrivit Ara.

Pe platforma X au fost postate filmări cum a pătruns apa într-un centru comercial.

Sursa Video: Al Jazeera/X

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Premiile Oscar se mută pe YouTube, după mai bine de jumătate de secol renunță la ABC
22:07
Premiile Oscar se mută pe YouTube, după mai bine de jumătate de secol renunță la ABC
EXTERNE Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu mai vrea sistemele de rachete rusești S-400 și îi cere lui Vladimir Putin să le ia înapoi
21:11
Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu mai vrea sistemele de rachete rusești S-400 și îi cere lui Vladimir Putin să le ia înapoi
SPORT Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026 a devenit cel mai mare din istorie: cu 50% mai mare decât turneul din 2022 găzduit de Qatar
19:45
Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026 a devenit cel mai mare din istorie: cu 50% mai mare decât turneul din 2022 găzduit de Qatar
SERIALE Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor
18:57
Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor
VIDEO Vladimir Putin îi numește pe aliații lui Zelenski „purceluși” care au sperat la prăbușirea Rusiei
18:04
Vladimir Putin îi numește pe aliații lui Zelenski „purceluși” care au sperat la prăbușirea Rusiei
EXTERNE S-a aflat ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele. Misterul a fost elucidat după 20 de ani
17:47
S-a aflat ce s-a întâmplat cu o tânără din Anglia și unde i-au fost găsite rămășițele. Misterul a fost elucidat după 20 de ani
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Prezentatoare TV de sport și soțul ei, găsiți împușcați în casă! Fiul lor de 3 ani a fost găsit în viață. Ce ipoteze are poliția
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Adevarul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Ce gest revoltător a făcut ‘Puișorul’ la adresa Rodicăi Stănoiu, în timpul vacanței! O jurnalistă îl acuză că i-a pus viața în pericol: 'Deschid geamul să mângâi ursul, că poate...'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce cred cei mai mulți europeni despre migranți?
UTILE Când se adaugă sarea în piftie, pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos, de Sărbători
23:00
Când se adaugă sarea în piftie, pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos, de Sărbători
ACTUALITATE Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața
23:00
Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața
CONTROVERSĂ Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule”
22:58
Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule”
FLASH NEWS Șefa Curții de Apel București comentează recuzarea Ralucăi Moroșanu: „Este o premieră, nu am mai avut o situație similară”
22:34
Șefa Curții de Apel București comentează recuzarea Ralucăi Moroșanu: „Este o premieră, nu am mai avut o situație similară”
ULTIMA ORĂ Bolojan a dat drumul la plăți: „Astăzi am alocat 2,4 miliarde de lei”. Este vorba de programele Anghel Saligny sau PNDL
22:28
Bolojan a dat drumul la plăți: „Astăzi am alocat 2,4 miliarde de lei”. Este vorba de programele Anghel Saligny sau PNDL
SPORT Cristina Neagu a REAPĂRUT în public! „Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an”
22:04
Cristina Neagu a REAPĂRUT în public! „Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an”

Cele mai noi