Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Linii de metrou și străzile Barcelonei au fost inundate

Provincia Barcelona din Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale (peste 120 litri/m2).

Protecția Civică a emis alerte de inundații. Pompierii fac cu greu față la 165 de incidente și la 300 de apeluri telefonice.

Transportul din Barcelona este grav afectat de inundații

Cele mai grav afectate sunt localitatea Badalona și orașul Barcelona, informează Catalan News. Apa a inundat străzile și a pătruns chiar și în casele locuitorilor.

Stația de metrou Gorg din Badalona a fost închisă după ce s-a raportat că a fost inundată. La Barcelona, liniile de metrou L2 și L3 au fost grav afectate de furtuni. Inclusiv liniile de tramvai și șoselele au fost închise.

Ploile continuă cu o intensitate mai scăzută, către sudul zonei metropolitane. Autostrada B-20 s-a confruntat cu ambuteiaje în Santa Coloma de Gramenet, unde inundațiile au forțat închiderea unei benzi, potrivit Ara.

Pe platforma X au fost postate filmări cum a pătruns apa într-un centru comercial.

Sursa Video: Al Jazeera/X

Autorul recomandă: