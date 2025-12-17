Prima pagină » Știri politice » Bolojan a dat drumul la plăți: „Astăzi am alocat 2,4 miliarde de lei”. Este vorba de programele Anghel Saligny sau PNDL

Bolojan a dat drumul la plăți: „Astăzi am alocat 2,4 miliarde de lei”. Este vorba de programele Anghel Saligny sau PNDL

17 dec. 2025, 22:28, Știri politice
17 dec. 2025, 22:28
Ilie Bolojan premierul României, a scris, pe pagina sa de Facebook, că a alocat fonduri în valoare de 2,4 mld. lei pentru proiectele de investiții din programele Anghel Saligny, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și Compania Națională de Investiții (CNI).
„Astăzi am alocat fondurile necesare, în valoare de 2,4 miliarde de lei, pentru plata tuturor facturilor către constructorii care au realizat lucrări în cadrul programelor guvernamentale de investiții: Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și Compania Națională de Investiții (CNI).
Fondurile economisite în a doua jumătate a acestui an ne-au permis să facem aceste plăți și să intram în noul an fără datorii.
Prin această măsură, primăriile vor avea resursele necesare pentru a achita facturile către constructori, evitând blocajele financiare și întârzierile în execuția lucrărilor.
Aceste investiții se traduc în servicii publice mai bune pentru cetățeni: acces îmbunătățit la servicii de sănătate, infrastructură modernizată, drumuri mai sigure, rețele de utilități extinse și condiții mai bune în unitățile de învățământ.

