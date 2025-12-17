Bolojan a dat drumul la plăți: „Astăzi am alocat 2,4 miliarde de lei”. Este vorba de programele Anghel Saligny sau PNDL

Ilie Bolojan premierul României, a scris, pe pagina sa de Facebook, că a alocat fonduri în valoare de 2,4 mld. lei pentru proiectele de investiții din programele Anghel Saligny, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și Compania Națională de Investiții (CNI).

„Astăzi am alocat fondurile necesare, în valoare de 2,4 miliarde de lei, pentru plata tuturor facturilor către constructorii care au realizat lucrări în cadrul programelor guvernamentale de investiții: Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și Compania Națională de Investiții (CNI).