Prima pagină » Actualitate » Șefa Curții de Apel București comentează recuzarea Ralucăi Moroșanu: „Este o premieră, nu am mai avut o situație similară”

Bianca Dogaru
17 dec. 2025, 22:34, Actualitate

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a avut o primă reacție după ce judecătoarea Raluca Moroșanu a fost scoasă dintr-un dosar de trafic de droguri după apariția în documentarul Recorder. Arsenie spune că recuzarea Ralucăi Moroșanu pe motiv de lipsă de imparțialitate după apariția acesteia în documentarul Recorder este o premieră, nu la nivel de procedură juridică, ci la nivel de motiv invocat.

”Din păcate, este același narativ manipulativ, nu avem niciun fel de a influența deciziile avocaților din procesele care se instrumentează la CAB ca să putem impune represiuni asupra doamnei judecător. Recuzarea este un instrument al părților din proces, în condițiile legii. Este o premieră o cerere de recuzare din acest motiv, fiindcă nu am mai avut o situație similară celei a judecătoarei Moroșanu.”, a declarat Liana Arsenie.

Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a luat cuvântul în deschiderea conferinței de presă de la Curtea de Apel București (CAB) din 11 decembrie, a fost recuzată în primul ei dosar de după interviul acordat pentru Recorder, ce viza măsurile preventive luate în cazul unui traficant de droguri.

