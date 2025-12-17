Prima pagină » Știri externe » Premiile Oscar se mută pe YouTube, după mai bine de jumătate de secol renunță la ABC

17 dec. 2025, 22:07, Știri externe
Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că a fost încheiat un „acord multianual” prin care oferă YouTube „drepturi globale exclusive” de a transmite Premiile Oscar din 2029 până în 2033.

Gala Premiilor Oscar, care în 2026 va avea loc pe 15 martie, se difuzează de decenii de către ABC, post deținut de Disney, care va continua să transmită evenimentul până în 2028 inclusiv.

Începând cu 2029, gala va fi transmisă în direct și gratuit pe YouTube. CNN precizează că acest acord reliefează schimbarea extraordinară din echilibrul de putere al industriei de media, care a fost răsturnat de YouTube și platforme de streaming precum Netflix.

„Academia este o organizație internațională, iar acest parteneriat ne va permite să extindem accesul la activitatea Academiei către cel mai mare public posibil la nivel mondial – ceea ce va fi benefic pentru membrii Academiei noastre și pentru comunitatea cinematografică”, au declarat CEO-ul Academiei, Bill Kramer, și președinta Academiei, Lynette Howell Taylor, într-un comunicat.

Ce a declarat șeful YouTube

CEO-ul YouTube, Neal Mohan, a descris Premiile Oscar „drept una dintre instituțiile noastre culturale esențiale”.

„Parteneriatul cu Academia pentru a aduce această celebrare de artă și divertisment spectatorilor din întreaga lume va inspira o nouă generație de iubitori de film și creativitate, rămânând în același timp fideli moștenirii prestigioase a Oscarurilor”, a mai spus Mohan.

La Hollywood, opiniile sunt împărțite între menținerea modelelor tradiționale de storytelling și trecerea la platforme ca YouTube și Netflix.

„Să transmită YouTube Oscarurile este de parcă ai da mâna cu tipul care încearcă să te ucidă”, a scris scenaristul Daniel Kunka, pe X, când a fost făcut anunțul.

ABC, care a fost „mândra casă a Premiilor Oscar timp de mai bine de jumătate de secol”, a declarat într-un comunicat: „Așteptăm cu nerăbdare următoarele trei transmisiuni, inclusiv celebrarea centenarului show-ului în 2028 și îi urăm Academiei de Arte și Științe Cinematografice succes continuu”.

