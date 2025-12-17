Prima pagină » Actualitate » Când se adaugă sarea în piftie, pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos, de Sărbători

Când se adaugă sarea în piftie, pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos, de Sărbători

17 dec. 2025
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Sarea este unul dintre ingredientele esențiale ale unui preparat. Sarea poate face diferența între o piftie obișnuită și una chiar gustoasă. Iată care este momentul în care se adaugă, de fapt, sarea în piftie.

De cocoș, de porc sau de curcan, piftia nu lipsește de pe mesele românilor în perioada Sărbătorilor. Deși prepararea ei nu este deloc complicată, multe gospodine fac o greșeală frecventă: ele nu știu exact când se pune sarea. Iată care este secretul acestui preparat.

Un prim truc pentru o piftie limpede, este să îndepărtezi spuma formată în timpul fierberii și, după ce carnea și legumele au fiert, strecuri zeama înainte de a o turna peste carne.

Apoi, trebuie să știi când să pui sarea în piftie. Astfel, specialiștii bucătari recomandă ca sarea să se adauge încă de la început, odată cu ceapa și rădăcinoasele, pentru a da gust cărnii. Tot atunci se pun și foile de dafin, boabele de piper și jumătate din usturoi zdrobit. Carnea trebuie să fie fiartă bine, astfel că piftia poate dura mai mult de două ore.

După ce pui la fiert cocoșul tânăr porționat și spălat bine, se acoperă oala și lasă la fiert, la foc mic, timp de 3-4 ore, până când carnea se desprinde ușor de pe oase. La final, se oprește focul și se adaugă și restul de usturoi. De asemenea, ar trebui mai verifici gustul preparatului și ajustezi cantitatea de sare dacă este nevoie. Se amestecă bine totul, se acoperă oala cu capac și se lasă 10 minute.

Apoi, se scot legumele și se lasă se răcească, la fel și carnea, pe care o așezi în boluri sau farfurii adânci. Zeama strecurată se toarnă peste carne, iar, după ce se răcește, piftia se la rece. După câteva ore, aceasta se va închega și va fi gata de servit.

