Dan Dungaciu: „Guvernul Bolojan începe să conducă prin ordonanțe sau alte forme care n-au nicio legătură cu democrația”

Malina Maria Fulga
17 dec. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a făcut o analiză critică privind modul de guvernare al actualei coaliții, acuzând lipsa de democrație în demersurile de până la acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu acuză Guvernul Bolojan că ar fi avut acțiuni nedemocratice, prin asumările de răspundere luate în coaliție privind cele două pachete de măsuri de reducere a deficitului bugetar. Acesta susține că, în loc să se discute, să se negocieze și să se voteze, aceste măsuri sunt asumate într-un mod nedemocratic.

„Bătălia mare este pentru a ajunge la putere. Nu ne luptăm din principiu cu slugile, ne luptăm cu stăpânii, iar pentru asta trebuie să ajungi la putere. Asta e regula numărul unu. Restul sunt povești sau comentarii politice pe care noi nu le facem. Începând de la ce se întâmplă în Parlament. Parlamentul acesta, și colegii noștri știu foarte bine asta, Guvernul acesta începe să conducă prin ordonanțe, prin diverse forme care nu au nicio legătură cu democrația.”

De asemenea, Dungaciu atrage atenția și asupra subiectului stabilirii bugetului pentru 2026, care, după spusele sale, în trecut necesita o perioadă lungă de discuții și negocieri, în acest an fiind adoptat fără o dezbatere reală.

„Practic, ați văzut și cum s-a votat bugetul. Vreau să-i întreb de detalii tehnice. Acum, și vreau să știți cel mai bine, 10 ani, 20, 30 de ani la un buget se stătea, nici nu se mai termina. Erau dezbateri în comisii, se stătea, se negocia. Și acum, în două zile, 24-48 de ore, se închide totul. Ei, aia e paradigma de funcționare a statului român. Nu votăm nimic, nu avem nicio coaliție, nu facem nicio coaliție nici la nivel local, județean, consilii, Parlament și așa mai departe. Pentru că încercăm, inclusiv, să atragem atenția asupra acestui aspect.”

