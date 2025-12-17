Dan Dungaciu: „Guvernul Bolojan începe să conducă prin ordonanțe sau alte forme care n-au nicio legătură cu democrația”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a făcut o analiză critică privind modul de guvernare al actualei coaliții, acuzând lipsa de democrație în demersurile de până la acest moment. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu acuză Guvernul Bolojan că ar fi avut acțiuni nedemocratice, prin asumările de răspundere luate în coaliție privind cele două pachete de măsuri de reducere a deficitului bugetar. Acesta susține că, în loc să se discute, să se negocieze și să se voteze, aceste măsuri sunt asumate într-un mod nedemocratic.

„Bătălia mare este pentru a ajunge la putere. Nu ne luptăm din principiu cu slugile, ne luptăm cu stăpânii, iar pentru asta trebuie să ajungi la putere. Asta e regula numărul unu. Restul sunt povești sau comentarii politice pe care noi nu le facem. Începând de la ce se întâmplă în Parlament. Parlamentul acesta, și colegii noștri știu foarte bine asta, Guvernul acesta începe să conducă prin ordonanțe, prin diverse forme care nu au nicio legătură cu democrația.”

De asemenea, Dungaciu atrage atenția și asupra subiectului stabilirii bugetului pentru 2026, care, după spusele sale, în trecut necesita o perioadă lungă de discuții și negocieri, în acest an fiind adoptat fără o dezbatere reală.