Cristina Neagu a REAPĂRUT în public! „Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an”

17 dec. 2025, 22:04, Sport
Fosta mare jucătoare Cristina Neagu a tras concluziile după ce România a terminat pe locul 9 Campionatul Mondial de handbal feminin.

CN8 s-a retras din activitate în vara lui 2025, iar deocamdată nu vrea să intre în niciun proiect sportiv. A făcut declarații la un eveniment imobiliar, unde este ambasador al brandului respectiv.

Ultima medalie s-a câștigat în 2015. Cu locul al nouălea ne-am îndeplinit obiectivul, dar cred că suntem într-o perioadă în care handbalul s-a schimbat mult. Toate echipele naționale s-au schimbat mult, multe jucătoare s-au retras și au venit altele.

Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an, se vede că multe jucătoare s-au retras și că vin multe tinere din urmă, aproape toate naționalele creionează echipe puternice. Până în sferturile de finală, unde au fost vreo două meciuri tari… Sincer, ca și când n-a fost Campionatul Mondial. Mi s-a părut un nivel slab, dar tot handbalul mondial e într-o reconstrucție.

Urmează noi generații, iar acest context a fost favorabil pentru noi, pentru România, să luăm acest loc 9. Am bătut niște echipe care nu spun mai nimic în handbal în momentul de față

E curios că acum doi ani am avut tot patru victorii și am luat locul 12, iar acum, tot cu patru victorii, am luat locul 9. Depinde de grupă, cu cine ești, golaverajul”, a declarat Cristina Neagu la evenimentul 10 ani de My Place”, organizat la Arena One.

„Nu îmi e dor absolut deloc de handbal”

„Sunt bine, sunt foarte bine. Mă bucur de timpul liber pe care îl am. Sunt ambasador și investitor în proiectele pe care le au. Trebuie să celebrăm acești zece ani de când au intrat pe piața imobiliară. Le doresc mult succes pe viitor, la cât mai multe proiecte de succes.

După cum se știe, cariera de sportiv e destul de scurtă pentru cei mai mulți dintre noi. Sunt și jucătoare care joacă până la 45 de ani. Trebuie să ne gândim și la viitor, domeniul imobiliar poate fi o opțiune bună de investiție pentru noi.

(Este nevoie de educație financiară?) Da, sigur că da. Nu doar în cazul sportivilor. Trebuie să punem mai mult accent în școală pe acest lucru. Noi, ca sportivi, începem altă viață și trebuie să știm să facem investiții bune pentru viitor.

(Îți e dor de handbal?) Nu îmi e dor absolut deloc. E straniu, având în vedere cât de mult iubesc handbalul și cât de pasionată am fost. M-am dedicat handbalului foarte mult, acum simt că pot să închid fără regrete acest capitol al vieții mele, să trăiesc momentul și să văd ce vine pe viitor”, a declarat Cristina Neagu.

