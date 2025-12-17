Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR se pregătește să depună moțiuni de cenzură împotriva tuturor miniștrilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „România începe să se apropie, ca să zic așa, să iasă de sub ceea ce au însemnat anii 1989-1990. Tinerii ieșind în stradă. Oamenii să fie liberi să vorbească, să stea în picioare. Proteste… Opusul anilor 1990 sunt exact anii ’80. Cam asta e atmosfera.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum AUR se pregătește să depună și alte moțiuni de cenzură. Acesta a început prin a spune că România se apropie de atmosfera anilor 1980. Sociologul susține că românii ies din spiritul anilor ’90 în care își câștigaseră libertatea. Acesta a vorbit și despre viitoarele moțiuni pregătite de AUR împotriva miniștrilor.