Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața

Andrei Rosz
17 dec. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum AUR se pregătește să depună moțiuni de cenzură împotriva tuturor miniștrilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „România începe să se apropie, ca să zic așa, să iasă de sub ceea ce au însemnat anii 1989-1990. Tinerii ieșind în stradă. Oamenii să fie liberi să vorbească, să stea în picioare. Proteste… Opusul anilor 1990 sunt exact anii ’80. Cam asta e atmosfera.

„E o situație care ne aduce… România începe să se apropie, ca să zic așa, să iasă de sub ceea ce au însemnat anii 1989-1990. Tinerii ieșind în stradă. Oamenii să fie liberi să vorbească, să stea în picioare. Proteste… Opusul anilor 1990 sunt exact anii ’80. Cam asta e atmosfera. Breșnevismul ăsta, care tot începe să se instaureze și pe care îl găsiți din orice unghi ați pleca. În moțiunea de cenzură de mâine împotriva ministrului de interne, unul dintre puncte este că șefii IPJ-urilor nu sunt numiți pe post, niciunul, adică majoritatea lor nu sunt numiți pe post… De ce fac asta? Nu îi nominalizează pe post și nu îi definitivează pe post, tocmai ca să-i mențină în starea asta de control. Au venit cu timing-ul… Timing-ul nu e neapărat unul bun. Am depus moțiune de cenzură împotriva Ministrului Mediului. Și paranteză, fie spus, ați mai auzit ceva? Ați mai văzut vreun protest al PSD-ului împotriva faptului că doamna Buzoianu nu e scoasă? Nu interesează absolut nimic. Din moment ce votezi împotriva unui ministru, măcar să ai un protest de formă. Pentru că doamna Buzoianu a fost scoasă din funcție de PSD. Acum, faptul că noi facem niște moțiuni de cenzură împotriva unor miniștri, nu ne facem mai aproape… Noi suntem aici, ei sunt acolo, unul lângă alta. Spate în spate. Faptul că noi o să mai depunem moțiuni de cenzură împotriva, probabil, tuturor miniștrilor, asta nu înseamnă că una dintre aceste moțiuni de cenzură face jocul cuiva. Viitoarea moțiune de cenzură face jocul altcuiva… Domnul Predoiu are foarte multe. Au trecut șase luni. AUR a spus, la un moment dat, că aveți șase luni să ieșiți cu o explicație pentru ce s-a întâmplat cu Visa Waiver.”, a explicat sociologul.

Cele mai noi