Prima pagină » Actualitate » Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule”

Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule”

17 dec. 2025, 22:58, Actualitate

S-a lăsat cu circ în Parlament, miercuri, 17 decembrie. Deputatul Silviu Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri. În momentul în care politicianul a recurs la acest gest, din sală s-a auzit „Extremistul, extremistul!”.

Toată această scenă a fost filmată și publicată pe social media. Scandalul a izbucnit chiar în momentul în care Silviu Vexler a venit la tribuna Parlamentului și a luat cuvântul. Vexler este inițiatorul legii privind combaterea xenofobiei, el a rupt o foaie care conținea fotografii cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri.

Inițial, acesta a îndepărtat foaia, apoi un parlamentar din opoziție a luat-o și a pus-o din nou pe pupitru. În momentul acela, deputatul a luat nervos foaia și a rupt-o.

„Să vii să rupi fotografii cu Eminescu și cu Nicolae Iorga este de netolerat”, i-a atras atenția George Simion, liderul AUR, lui Vexler.

Vexler și-a cerut scuze mai apoi

În cele din urmă, de la Tribuna Parlamentului, Vexler și-a cerut scuze pentru gestul său. „Eu am greșit, dar am greșit pentru că am rupt hârtia care nu avea nicio legătură cu persoanele care erau acolo. Pentru gestul ruperii, eu îmi cer scuze!”, a afirmat Silviu Vexler.

PL-x nr.168/2025, propunerea legislativă inițiată de Silviu Vexler, a trecut de votul Camerei Deputaților.

Denumită „Legea Vexler” a fost votată chiar în forma în care fusese anterior respinsă de președintele Nicușor Dan și trimisă la reexaminare de către Parlament.

Din cei 282 de deputați prezenți, 173 au votat „pentru”, 101 s-au pronunțat „contra”. De asemenea, au existat și 6 abțineri. Camera Deputaților este for decizional în această privință.

Cele mai noi