Femeie arestată, după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri. Cum a fost descoperită

O femeie din Statele Unite ale Americii a fost arestată, după ce ar fi introdus lame de ras în pâinea comercializată în două magazine Walmart din statul Mississippi. Autoritățile susțin că faptele au pus în pericol siguranța clienților și au declanșat o anchetă penală.

Primul caz a fost semnalat la data de 5 decembrie, în orașul Biloxi, Mississippi, când un client a reclamat că a găsit o lamă de ras într-o pâine cumpărată dintr-un supermarket Walmart. Inițial, incidentul a fost tratat ca un caz izolat, fără a fi deschisă imediat o anchetă amplă.

Însă după trei zile, un al doilea client a raportat o situație similară într-un alt magazin din zonă, Walmart Neighborhood Market. Acesta a descoperit, la fel, o lamă de ras într-un produs de panificație. După acest incident, autoritățile au început să suspecteze că nu este vorba despre un accident izolat.

Duminică, 15 decembrie, a fost raportat cel de-al treilea caz. Incidentul a confirmat temerile anchetatorilor că situațiile sunt rezultatul unor acțiuni intenționate, iar în urma acestui caz, poliția a deschis oficial o anchetă penală.

Polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din cele două magazine Walmart din Biloxi, fiind indentificată o suspect: Camille Benson, în vârstă de 33 de ani, din Texas. După identificarea suspectei, reprezentanții Walmart au hotărât să retragă imediat de pe rafturi toate produsele suspecte. După verificările detaliate, au fost descoperite și alte lame de ras ascunse în pâine.

Ulterior, femeia a fost reținută și pusă sub acuzare pentru tentativă de mutilare, o infracțiune gravă în legislația americană. Momentan, motivul acțiunilor sale rămâne necunoscut.

Autoritățile au stabilit o cauțiune de 100.000 de dolari, considerând-o pe femeie un pericol public. Ancheta este în plină desfășurare, iar poliția continuă să verifice dacă au existat și alte produse astfel contaminate.

