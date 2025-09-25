Prima pagină » Actualitate » Banii din bănci în pericol. Avertismentul guvernatorului BNR în cazul unui atac cibernetic

Banii din bănci în pericol. Avertismentul guvernatorului BNR în cazul unui atac cibernetic

25 sept. 2025, 12:20, Actualitate
Sursa foto - Caracter ilustrativ

Banii din bănci sunt în pericol, avertizează guvernatorul Mugur Isărescu. Acesta avertizează populația că România nu este pregătită de un atac cibernetic, iar în acest caz banii ar rămâne blocați în bănci.

Anunțul vine chiar de la conducerea Băncii Naționale a României cu privire la banii românilor din bănci. Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat că țara noastră nu este pregătită de un atac cibernetic rusesc asupra băncilor, relatează România TV.

Scenariul guvernatorului BNR în cazul unui atac cibernetic

„Pensionarii. Nu vor, nu preferă digitalul, s-au obişunit şi, cât or mai trăi, vor să trăiască cu numerar. Am discutat cu specialiştii şi sunt 1 milion de persoane care vor numerar. Şi a doua mi s-a părut şi mai interesantă. Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, «ne termină ruşii», ne blochează plăţile în trei zile. În trei zile. Sistemele de securitate – observaţi şi cu dronele – nu sunt ceva foarte simplu de făcut. Pentru că şi celălalt, aşa cum e în orice război, progresează, nu stă pe loc” a punctat Isărescu.

Ar putea fi introdusă moneda euro digitală în toată Europa

Declarația guvernatorului vine în contextul unei eventuale introduceri a monedei euro digitale la nivelul Europei, însă acest lucru nu va înlocui numerarul.

„Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital. Un euro digital care nu înlocuiește numerarul euro și așa cum spunea Lagarde (n.r. președintele Băncii Central Europene), nu pentru că, spune dânsa, îmi place să-mi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că euro, numerar, bancnotele euro rămân preferatele unei părți din populație. Am mai povestit despre încercarea Suediei de a fi prima țară ‘no cash society’ când a celebrat banca centrală a Suediei 350 de ani de la înființare, și pe urmă au constatat că nu vor putea. Din două considerente ambele s-au dovedit practice”, a explicat Mugur Isărescu.

Potrivit Băncii Centrale Europene, indiferent de situație este bine ca fiecare cetățean să aibă o sumă de bani cash în casă de care să se folosească în cazul în care sistemul bancar digital va pica pur și simplu.

