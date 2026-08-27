Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că România a primit miercuri aproximativ 2,5 miliarde de euro, reprezentând prima tranșă din finanțarea acordată prin instrumentul european SAFE. Oficialul a subliniat că finanțarea nu reprezintă doar consolidarea capacității de apărare, iar 4,2 miliarde de euro sunt destinate autostrăzilor A7 și A8.

„România a încasat ieri aproximativ 2,5 miliarde de euro prin SAFE – prima tranșă din finanțarea europeană destinată consolidării apărării și securității naționale. În urmă cu doar câteva luni negociam, împreună cu instituțiile implicate, cum poate România să valorifice la maximum instrumentul SAFE, fără să piardă din vedere traiectoria de deficit și sustenabilitatea finanțelor publice. Astăzi avem efectiv la dispoziție prima tranșă dintr-o finanțare totală de aproape 17 miliarde de euro”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

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Potrivit lui Nazare, fondurile permit finanțarea mai ieftină și pe termen lung a angajamentelor de apărare pe care România și le-a asumat deja. Ministrul interimar al Finanțelor susține că investițiile în apărare pot contribui și la dezvoltarea industriei naționale, prin producție realizată în România, transfer tehnologic, locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea industriei naționale.

„Finanțăm mai ieftin și pe termen lung angajamentele de apărare pe care România și le-a asumat deja. Transformăm investițiile în apărare în producție realizată în România, transfer tehnologic, locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea industriei naționale. SAFE înseamnă, așadar, mai multă securitate și o oportunitate reală de industrializare a României”.

Alexandru Nazare: „SAFE nu înseamnă doar înzestrarea Armatei”

Alexandru Nazare mai spune că un element important al programului îl reprezintă cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară. Printre proiectele vizate se află sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8: Pașcani-Suceava-Siret și Moțca-Iași-Ungheni.

„Un element esențial al programului îl reprezintă cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară, inclusiv sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8: Pașcani–Suceava–Siret și Moțca–Iași–Ungheni. SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă și autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina, mobilitate economică și militară și proiecte de infrastructură așteptate de foarte mult timp de comunitățile din regiune”.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a asigurat cadrul financiar-bugetar și operațiunile necesare pentru atragerea finanțării, cu respectarea obiectivelor fiscal-bugetare ale României. Nazare spune că în următoarea etapă este nevoie de implementare rapidă și transparență.

„În etapa următoare, avem nevoie de implementare rapidă și de transparență. În limitele impuse de protejarea informațiilor de securitate națională, alocarea banilor, contractarea și stadiul proiectelor trebuie prezentate public, periodic și clar. Stabilitatea economică este parte a securității naționale. SAFE trebuie să însemne apărare mai puternică, infrastructură modernă și cât mai multă capacitate de producție dezvoltată în România”.

România a primit prima tranșă din programul SAFE. Alocarea este de 15% din bugetul rezervat

Prima tranșă din programul SAFE, de 2,5 miliarde de euro – adică 15% din totalul de 16,7 miliarde de euro – a fost alocată miercuri, 26 august, către statul român. Prin programul Security Action for Europe (SAFE), sunt oferite împrumuturi către statele membre ale Uniunii Europene cu scopul finanțării achizițiilor comune de muniție, rachete sau sisteme de apărare aeriană și terestră.

Pe 30 iulie, a fost adoptat de Senat proiectul de lege pentru aprobarea acordului de împrumut SAFE dintre Uniunea Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 de euro. Acesta a primit 83 de voturi pentru, 35 împotrivă, respectiv 2 abțineri.