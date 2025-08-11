Bărbat de 40 de ani din București, acuzat că ar fi abuzat sexual în mod repetat o MINORĂ de 14, plasat sub control judiciar

Un caz revoltător iese la iveală după ce un bărbat de 40 de ani, din Capitală, a fost reținut sub acuzația că ar fi violat în mod repetat o copilă de numai 14 ani căreia i-a câștigat încrederea cu bani și cadouri. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, instanța a hotărât o măsură mai blândă pentru moment.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București l-au reținut pe bărbatul cercetat pentru șăvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată, scrie Mediafax.

„În perioada 2024 – iulie 2025, în mod repetat, inculpatul, un bărbat în vârștă de 40 de ani, a întreținut raporturi sexuale cu persoana vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, la domiciliul său din București. Inculpatul a profitat de vârsta fragedă a persoanei vătămate, care nu putea exprima un consimțământ valabil, câștigându-i treptat încrederea prin oferirea de cadouri și sume de bani. În cauză s-a dispuș reținerea inculpatului pentru 24 de ore”. spun procurorii.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă. Judecătorii au decis altceva

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 de zile.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei de sector competente a respins propunerea și a dispuș plasarea inculpatului șsub măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializați în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale.