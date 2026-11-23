Un bărbat din județul Iași a fost omorât cu cinci lovituri de topor fiindcă sforăia. Incidentul oribil a fost prezentat de Ziarul de Iași, care scrie că intervenția medicilor a fost zadarnică, victima decedând pe loc de la loviturile încasate.

Pe Vasile Manolache (46 de ani) îl cunosc toți din Deleni, fiind cunoscut ca un cal breaz, mai ales la beție. În patru rânduri a stat internat, între 2020 și 2025, la Institutul Socola, cu diagnostice legate de consumul de alcool și de o tulburare de personalitate.

De altfel, chiar el povestea că, dacă bea mai mult de doi litri de vin, avea impresia că este atacat de persoane înarmate.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Un pahar de vin în plus

La 15 noiembrie 2025, Manolache și-a început ziua ca de obicei, cu un pahar de vin, urmat de multe altele. Spre prânz, din curtea unui vecin, a luat telefonul lui N.S. (49 de ani), viitoarea sa victimă, și a sunat la 112, anunțând că vede, la aproximativ 100 de metri, o mașină în care s-ar afla trei-patru persoane care intenționează să-l omoare și să-l „tranșeze”. A repetat povestea și polițiștilor veniți la fața locului.

Seara, a ascultat la radio meciul de fotbal dintre România și Bosnia-Herțegovina împreună cu N.S. După, au rămas la un pahar de vin, iar cum N.S. se deplasa cu greutate a cerut să fie găzduit peste noapte. Împreună cu gazda au băut până la ora 2.30, când N.S. s-a culcat în camera de lângă bucătărie. Gazda nu a mai stat mult, așezându-se pe patul din încăpere.

Pe la 04:20, gazda s-a trezit și l-a văzut pe Manolache stând în picioare, cu un topor în mână, care avea din nou năluciri, cum că vin unii să-l omoare. Agresorul l-a auzit pe N.S., care sforăia puternic, și i-a spus gazdei că se duce „să-l liniștească”. A intrat în dormitor și i-a aplicat lui N.S. o lovitură cu lama toporului, în zona capului. Sforăitul s-a schimbat în horcăit. Atunci, Manolache a mai lovit de câteva ori.

Speriat, proprietarul casei a fugit și s-a ascuns într-o magazie. De acolo l-a auzit pe Manolache strigându-l „Uăi, vino încoace!”, dar apoi, imediat, și o amenințare – „Care vine aici, îl omor!”. Ulterior, la proces, Manolache avea să spună că, dacă gazda nu fugea, ar fi lovit-o cu toporul.

Condamnat la 13 ani

Manolache a fost trimis în judecată pentru omor calificat, procurorii apreciind că fapta fusese comisă cu cruzime, victima fiind mutilată și desfigurată. Această încadrare juridică echivala cu închisoarea pe un termen cuprins între 15 și 25 de ani sau chiar cu detenția pe viață. Judecătorii, însă, l-au condamnat la 13 ani și 11 luni de închisoare. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată cu apel.