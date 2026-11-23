Aproximativ 1.000 de zboruri Delta Air Lines au înregistrat întârzieri duminică, în urma unei defecțiuni informatice. Incidentul a afectat traficul aerian din SUA cu doar câteva zile înainte de Ziua Recunoștinței, una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorie ale anului.

O problemă tehnică apărută la un sistem automatizat al companiei Delta Air Lines a provocat perturbări majore duminică, 22 noiembrie, pe aeroporturile din SUA. Defecțiunea a afectat operațiunile de pregătire a aeronavelor pentru decolare, obligând personalul să utilizeze proceduri manuale, relatează Associated Press.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Potrivit datelor publicate de platforma FlightAware, până duminică după-amiază, aproximativ 67% dintre cursele monitorizate ale companiei, reprezentând în jur de 1.000 de zboruri, înregistrau întârzieri. Alte aproximativ 2% dintre curse au fost anulate.

Incidentul s-a produs într-un moment în care milioane de americani se pregătesc să călătorească pentru Ziua Recunoștinței, sărbătorită anul acesta pe 26 noiembrie. Perioada este caracterizată de un trafic aerian intens, numeroși pasageri deplasându-se în alte state pentru a petrece sărbătoarea alături de familie.

Defecțiunea a obligat angajații Delta să efectueze manual calculele pentru decolare

Problema a vizat sistemul informatic utilizat pentru determinarea greutății și echilibrului aeronavelor, operațiune obligatorie înaintea fiecărui zbor.

Aceste calcule permit verificarea distribuției încărcăturii și confirmarea faptului că avionul se încadrează în limitele tehnice de siguranță stabilite pentru decolare.

În urma întreruperii sistemului automatizat, angajații Delta au fost nevoiți să efectueze manual verificările necesare, ceea ce a prelungit pregătirea aeronavelor și a provocat întârzieri în lanț.

Compania a mobilizat echipele tehnice pentru remedierea defecțiunii și a anunțat, câteva ore mai târziu, că sistemul fusese repus în funcțiune. Cu toate acestea, orarul curselor nu revenise la normal, întârzierile continuând să afecteze pasagerii.

Printre cele mai afectate aeroporturi s-a numărat Hartsfield-Jackson din Atlanta, principalul centru operațional al Delta Air Lines și unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a dispus temporar oprirea la sol, timp de aproximativ o oră, a anumitor aeronave care urmau să aterizeze la Atlanta.

Reprezentanții FAA au precizat că perturbările nu au fost cauzate de sistemele instituției responsabile de gestionarea traficului aerian.

Autoritatea americană a subliniat că respectarea limitelor de greutate și echilibru este esențială pentru siguranța zborurilor, deoarece depășirea parametrilor autorizați poate afecta integritatea structurală a unei aeronave.

Pasagerii afectați pot primi rambursări. Noi probleme după defecțiunile FAA și United Airlines

Delta Air Lines și-a cerut scuze călătorilor afectați și a anunțat măsuri pentru limitarea consecințelor incidentului. Compania aeriană a anunțat că oferă asistență pentru reprogramarea zborurilor, precum și mese și cazare la hotel în situațiile în care acestea sunt necesare. De asemenea, pasagerii ale căror curse au fost anulate pot solicita rambursarea contravalorii biletelor.

Defecțiunea de acum survine după alte incidente informatice care au creat un adevărat haos în transportul aerian american în ultimele săptămâni.

La începutul lunii noiembrie, o problemă apărută în rețeaua FAA a determinat cea mai lungă oprire la sol la nivel național din ultimii 25 de ani. Restricțiile au fost menținute mai mult de patru ore și au provocat numeroase anulări și întârzieri.