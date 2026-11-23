La nivelul Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, mai mulți elevi s-au prezentat la infirmeria Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, acuzând stări de greață, diaree și vărsături.

După triajul realizat de personalul medical al unității școlare s-a hotărât transportarea a 6 dintre ei la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova. Aceștia s-au deplasat cu ambulanța colegiului, iar în urma consultului specialiștilor de la unitatea spitalicească s-a dispus internarea acestora cu diagnosticul gastroduodenită virală infecțioasă. Alți 14 elevi au fost internați la infirmeria unității, sub supravegherea personalului medical.

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„Conducerea instituției de învățământ militar monitorizează permanent situația, în colaborare cu personalul medical și autoritățile sanitare competente. Pe parcursul serii și al nopții, s-au comunicat părinților informații despre starea de sănătate a elevilor. Au fost dispuse măsuri pentru limitarea riscului de transmitere a infecției, cu respectarea recomandărilor medicale și a normelor de igienă și prevenție.

La nivelul Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova se urmărește cu atenție evoluția stării de sănătate a elevilor pentru a asigura toate măsurile necesare protejării acestora.

La această oră starea de sănătate a elevilor este monitorizată de personalul medical propriu și nu presupune situații de risc”, spun cei din conducerea liceului.