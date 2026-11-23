La nivelul Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, mai mulți elevi s-au prezentat la infirmeria Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, acuzând stări de greață, diaree și vărsături.
După triajul realizat de personalul medical al unității școlare s-a hotărât transportarea a 6 dintre ei la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Craiova. Aceștia s-au deplasat cu ambulanța colegiului, iar în urma consultului specialiștilor de la unitatea spitalicească s-a dispus internarea acestora cu diagnosticul gastroduodenită virală infecțioasă. Alți 14 elevi au fost internați la infirmeria unității, sub supravegherea personalului medical.
„Conducerea instituției de învățământ militar monitorizează permanent situația, în colaborare cu personalul medical și autoritățile sanitare competente. Pe parcursul serii și al nopții, s-au comunicat părinților informații despre starea de sănătate a elevilor. Au fost dispuse măsuri pentru limitarea riscului de transmitere a infecției, cu respectarea recomandărilor medicale și a normelor de igienă și prevenție.
La nivelul Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova se urmărește cu atenție evoluția stării de sănătate a elevilor pentru a asigura toate măsurile necesare protejării acestora.
La această oră starea de sănătate a elevilor este monitorizată de personalul medical propriu și nu presupune situații de risc”, spun cei din conducerea liceului.