Războiul din Ucraina a intrat luni, 23 noiembrie 2026, în a 1733-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Într-o recentă intervenție pe tema garanțiilor de securitate cerute, Volodimir Zelenski a declarat că „Ucraina dorește foarte mult să adere la NATO”.

De ce ar fi fost un eșec summit-ul din Putin-Trump-Xi

În context, Kievul cere garanții de securitate similare celor prevăzute de Alianța Nord-Atlantică. „Desigur, Ucraina dorește foarte mult să fie în NATO”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor, la Kiev, apreciind că aderarea la Alianță reprezintă una dintre „cele mai evidente garanții de securitate”.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Tot sâmbătă, Zelenski a declarat că summitul trilateral la care au participat liderii Chinei, Rusiei și ai Statelor Unite, a fost „foarte nereușit” pentru președintele rus Vladimir Putin. Potrivit acestuia, Putin nu a reușit să recreeze Conferința de la Ialta, care a decis soarta Europei în 1945.

Subiectul aderării Ucrainei la NATO, exclus de Washington începând din 2025, a revenit în discuție în ultimele zile, în contextul unor noi negocieri pentru încheierea războiului, care durează de aproape cinci ani. Joi, la o reuniune desfășurată la Berlin cu aliații europeni ai Kievului, emisarul american Jared Kushner ar fi precizat că Statele Unite ar putea fi dispuse să ofere Ucrainei „o garanție de securitate similară celei prevăzute de articolul 5” al Tratatului Atlanticului de Nord.

Această prevedere, care reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale NATO, stipulează că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Prezent la aceeași reuniune de la Berlin, președintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru reluarea discuțiilor privind aderarea Ucrainei la NATO. Vineri, Palatul Elysee a apreciat că oferirea unei protecții de tipul celei prevăzute de articolul 5 ar echivala, în practică, cu primirea Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică.