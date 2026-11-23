Democrații și-au asigurat cel puțin 258 de mandate în Camera Reprezentanților, după ce Chuck Hubbard a câștigat la o diferență de numai 330 de voturi în Carolina de Nord, după renumărarea voturilor solicitată de republicana Virginia Foxx. Partidul Democrat controlează și Senatul, în urma victoriei zdrobitoare la alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute în America și sub numele de „midterms”.

Partidul Democrat a obținut cea mai mare majoritate din Camera Reprezentanților a Statelor Unite din ultimele peste trei decenii, după victoria lui Chuck Hubbard în fața republicanei Virginia Foxx, într-o cursă electorală extrem de strânsă din Carolina de Nord.

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Rezultatul a fost anunțat duminică, 22 noiembrie, după renumărarea voturilor solicitată de Virginia Foxx. Hubbard a câștigat cu un avans de numai 330 de voturi, potrivit rezultatelor disponibile după numărarea a 99% dintre buletine, relatează BBC.

Legislația electorală din Carolina de Nord permite solicitarea renumărării atunci când diferența dintre candidați este mai mică de un procent.

Virginia Foxx reprezenta al cincilea district electoral al statului din 2005, iar în 2024 îl învinsese pe Hubbard la o diferență de nouă puncte procentuale.

Acum, victoria democratului schimbă raportul de forțe într-o circumscripție dominată timp de peste două decenii de republicani și consolidează rezultatele obținute de partid la alegerile de la jumătatea mandatului.

Democrații au ajuns la cel puțin 258 de locuri în Camera Reprezentanților, în timp ce republicanii au obținut minimum 173. Alte patru mandate urmează să fie stabilite. Ultima dată când un partid american a câștigat cel puțin 258 de locuri în Camera Reprezentanților a fost în 1992, anul în care Bill Clinton a fost ales președinte al Statelor Unite.

Chuck Hubbard: „Americanii s-au săturat și au votat pentru schimbare”

Chuck Hubbard a pus rezultatul pe seama nemulțumirilor alegătorilor față de direcția în care se îndreaptă Statele Unite.

„Cred că poporul american s-a săturat pur și simplu de ceea ce se întâmplă și și-a dorit o schimbare. Au votat pentru schimbare”, a declarat Chuck Hubbard, congresman democrat ales în Carolina de Nord.

Hubbard a promis că va colabora cu viitorii săi colegi din Congres pentru a-l trage la răspundere pe președintele Donald Trump.

Potrivit democratului, Virginia Foxx „a recunoscut cu demnitate înfrângerea în urma rezultatelor procesului de renumărare”.

„Apreciez profund angajamentul ei față de o tranziție lină a funcției și față de gestionarea problemelor alegătorilor. Poate că nu suntem întotdeauna de acord, dar amândoi iubim Carolina de Nord și locuitorii celui de-al cincilea district”, a transmis Hubbard.

La rândul său, Foxx le-a mulțumit alegătorilor care i-au susținut candidatura.

„După ce am condus o campanie axată pe istoricul meu de soluții bazate pe bunul simț și valori conservatoare, sunt onorată și recunoscătoare că atât de mulți alegători din Carolina de Nord au răspuns susținându-mi candidatura, chiar dacă ne-au lipsit doar câteva voturi”, a declarat Virginia Foxx, reprezentantă republicană în Camera Reprezentanților.

Succesul lui Hubbard face parte dintr-o serie de victorii democrate în circumscripții considerate favorabile republicanilor, inclusiv în Carolina de Sud, Texas, Alaska și Iowa.

În campania electorală, candidatul democrat a pus accentul pe creșterea costului vieții, o problemă care a devenit tot mai importantă pentru americani pe fondul războiului cu Iranul.

Președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au sugerat, la rândul lor, că inflația alimentată de conflict a contribuit la înfrângerile suferite de republicani.

Potrivit programului său electoral, Hubbard intenționează să susțină familiile cu venituri din muncă și întreprinderile mici, să sprijine învățământul public și să promoveze extinderea accesului la servicii medicale la prețuri accesibile.

Democrații controlează ambele camere ale Congresului. Ce puteri vor avea în fața lui Trump

Deși Partidul Democrat și-a asigurat deja majoritatea în Camera Reprezentanților, rezultatele finale nu sunt cunoscute încă în toate circumscripțiile.

În al patrulea district electoral din Tennessee, democrata Victoria Broderick conduce cu mai puțin de 300 de voturi, în timp ce Jake Johnson, candidatul democrat din primul district al statului Minnesota, are un avans de sub 500 de voturi.

Alte două mandate vor fi stabilite în Louisiana, unde alegerile vor intra în turul al doilea în luna decembrie.

Controlul asupra ambelor camere ale Congresului le oferă democraților posibilitatea de a deschide anchete parlamentare privind eventuale conflicte de interese și acțiunile administrației Trump, inclusiv cele ale persoanelor apropiate președintelui.

În Senat, partidul va putea influența direct numirile în funcții guvernamentale și judiciare, deoarece această cameră are atribuția de a confirma sau respinge candidații propuși de Casa Albă.

Majoritatea democrată va facilita și adoptarea proiectelor legislative în Congres, însă intrarea lor în vigoare va depinde în continuare de procedurile constituționale.

Președintele Donald Trump își păstrează dreptul de veto asupra legilor adoptate de legislativ. Pentru a depăși un asemenea veto, Congresul are nevoie de o majoritate de două treimi în fiecare dintre cele două camere, prag pe care democrații nu îl ating doar prin mandatele câștigate.