Caz revoltător prezentat de vremeanoua.ro. Un copil diagnosticat cu autism a fost agresat de psihologul la care mergea chiar în timpul unei ședințe de terapie. Deși copilul plângea și stătea întins pe spate, terapeuta nu îi acorda nicio atenție.

Povestea micuțului a fost adusă în atenție de părinții și mătușa copilului, care au acceptat să plătească unei asociații 270 de lei/săptămână pentru două ședințe de terapie.

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Ce a urmat, însă, întrece orice imaginație.

„Nicio dificultate comportamentală nu justifică lovirea”

În loc de servicii profesionale, micuțul a fost supus unui abuz incalificabil. Nu se știe de ce terapeuta și-a pierdut controlul și a devenit agresivă verbal și fizic, lovindu-l pe copil, însă cert este întreaga scenă a fost filmată.

Cabinetul a refuzat să comenteze subiectul, dar alți psihologi și-au dat cu părerea și au condamnat acest tip de comportament

„Nicio dificultate comportamentală nu justifică lovirea unui copil. Profesionistul are obligația de a-și gestiona propriile reactii si de a adapta interventia la nevoile copilului. Consider că, dacă imaginile surprind o agresiune fizică, situatia trebuie investigată de institutiile competente, cu responsabilitate si fără minimalizarea faptelor”, a declarat psihologul Roxana Pălălae pentru sursa citată.

„Este un copil vulnerabil”

„Nepotul meu este diagnosticat cu autism si întârziere în dezvoltare. Este un copil vulnerabil, care are nevoie de terapie, răbdare, întelegere si protectie. În timpul unei sedinte de terapie, terapeuta l-a lovit peste mână si a tipat la el. David a plâns. Întregul incident este surprins într-o înregistrare video pe care o dețin. După ce am văzut imaginile, am solicitat oficial un punct de vedere din partea asociatiei. Am stat la aceeasi masă cu terapeuta implicată în incident si cu sefa asociatiei pentru a cere explicatii despre ceea ce i s-a întâmplat nepotului meu.

Ceea ce m-a revoltat si mai mult a fost atitudinea terapeutei în timpul acestei discutii. Din ceea ce se aude pe înregistrare, regretul pe care l-a exprimat era legat de faptul că nu se uitase la videoclipul trimis, nicidecum de faptul că îl lovise pe un copil de nici patru ani, aflat în terapie si având nevoi speciale. Consider că această atitudine ridică întrebări serioase despre asumarea responsabilitătii si despre modul în care sunt tratati copiii aflati în grija acestei asociatii. Nu vorbim despre un adult care poate întelege, reactiona si se poate apăra singur. Vorbim despre un copil cu autism, care depinde de adultii din jurul său si care trebuie să găsească în terapeut un om în care să poată avea încredere si lângă care să se simtă în sigurantă.

Mă întreb cîti părinti îsi lasă copiii în aceste centre cu încrederea că sunt pe mâini bune si cîti dintre acesti copii nu pot povesti acasă ce li se întâmplă. Nu caut răzbunare si nici un conflict personal. Vreau adevărul, explicatii si responsabilitate. Vreau ca astfel de situatii să fie investigate si ca niciun alt copil să nu treacă printr-o experientă asemănătoare”, a reacționat mătusa copilului.