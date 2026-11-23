În ajunul summitului APEC de la Shenzhen, Kremlinul a creat o atmosferă de așteptări exagerate. Întâlnirea a fost prezentată drept o oportunitate de a conveni asupra unei noi împărțiri a sferelor de influență în politica mondială. Putin a fost portretizat ca un participant egal la acest dialog cu Xi și Trump, dar și unul dintre cei care îi vor decide rezultatul.
Gesturile simbolice au susținut această imagine, notează jurnalistul Andrei Pertsev într-o analiză publicată de Riddle.
Înainte de summit, a fost deschisă o expoziție numită „Ialta-2” în Parcul Livadia din Crimeea anexată. Evoca întâlnirea din 1945 dintre Iosif Stalin, Franklin D. Roosevelt și Winston Churchill.
Oficialii și diplomații experimentați de la Kremlin – inclusiv purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov – au încercat să tempereze așteptările. Au respins sugestiile privind o „nouă Ialtă”.
Peskov a numit astfel de comparații „exerciții de știință politică” care nu au „nimic de-a face cu realitatea”.
Până atunci însă, scrie autorul analizei, atmosfera respectivă prinsese deja contur.
Prezentându-l pe Putin ca pe un jucător politic egal cu Trump și Xi, Moscova însăși a transformat latura ceremonială a întâlnirii într-un subiect de analiză atentă.
Având în vedere particularitățile sistemului politic chinez, este greu de găsit un echivalent direct al funcției sale în ierarhia puterii din Rusia, explică autorul analizei.
Ca rang, el este probabil cel mai apropiat de Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale. Nu este nici măcar primul, al doilea sau al treilea om în stat.
Cai Qi a acționat ca reprezentant de încredere al lui Xi.
Este foarte posibil ca, după standardele protocolului chinez, nivelul primirii lui Putin să fi fost suficient de ridicat. Însă nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor create de însuși Kremlinul.
Dacă liderii ruși nu ar fi încercat să prezinte summitul ca pe o întâlnire a trei lideri mondiali la fel de puternici, detaliile ceremoniale nu ar fi atras nici pe departe atâta atenție.
Următorul prilej de ironii a fost aranjarea în fotografia de grup.
Dacă Moscova nu ar exacerbat așteptările de la acest summit, aproape nimeni nu ar fi analizat cu seriozitate poziționarea participanților în fotografie. Și, firește, nu ar fi interpretat-o ca pe o umilire demonstrativă a lui Putin.
Aparent, mai scrie Andrei Pertsev, partea de substanță a summitului a oferit Kremlinului puține motive de satisfacție.
Canalul oficial de Telegram al grupului de presă de la Kremlin a descris rezultatul întâlnirii în cei mai laconici termeni posibili – „în general, bun”.
Dialogul lui Putin cu Trump și întâlnirea trilaterală s-au desfășurat într-un format comprimat.
„Declarația privind pacea” adoptată la finalul discuțiilor a fost, în esență, un set de urări generice de bine.
Potrivit presei pro-Kremlin și comentariilor experților loiali puterii, principalul rezultat simbolic al summitului a fost acela că XI l-a condus personal pe Putin până la mașină.