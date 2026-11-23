În ajunul summitului APEC de la Shenzhen, Kremlinul a creat o atmosferă de așteptări exagerate. Întâlnirea a fost prezentată drept o oportunitate de a conveni asupra unei noi împărțiri a sferelor de influență în politica mondială. Putin a fost portretizat ca un participant egal la acest dialog cu Xi și Trump, dar și unul dintre cei care îi vor decide rezultatul.

Gesturile simbolice au susținut această imagine, notează jurnalistul Andrei Pertsev într-o analiză publicată de Riddle.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Iluzia „Ialta 2.0”

Înainte de summit, a fost deschisă o expoziție numită „Ialta-2” în Parcul Livadia din Crimeea anexată. Evoca întâlnirea din 1945 dintre Iosif Stalin, Franklin D. Roosevelt și Winston Churchill.

Pe 4 noiembrie 2026, Putin

A rememorat Conferința de la Ialta: „Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică s-au reunit pentru a discuta cum să organizeze lumea — viitoarea lume din Europa după încheierea războiului”.

Oficialii și diplomații experimentați de la Kremlin – inclusiv purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov – au încercat să tempereze așteptările. Au respins sugestiile privind o „nouă Ialtă”.

Peskov a numit astfel de comparații „exerciții de știință politică” care nu au „nimic de-a face cu realitatea”.

Până atunci însă, scrie autorul analizei, atmosfera respectivă prinsese deja contur.

Primirea de la aeroport

Prezentându-l pe Putin ca pe un jucător politic egal cu Trump și Xi, Moscova însăși a transformat latura ceremonială a întâlnirii într-un subiect de analiză atentă.

Președintele chinez l-a întâmpinat personal pe președintele SUA la aeroport.

Însă Putin a fost primit de Cai Qi, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al PCC.

Având în vedere particularitățile sistemului politic chinez, este greu de găsit un echivalent direct al funcției sale în ierarhia puterii din Rusia, explică autorul analizei.

Ca rang, el este probabil cel mai apropiat de Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale. Nu este nici măcar primul, al doilea sau al treilea om în stat.

Ceremonia de bun venit a devenit imediat un motiv de nemulțumire. Putin ar fi fost întâmpinat de un oficial cu rang insuficient.

Ca răspuns, au apărut explicații potrivit cărora Xi Jinping nu întâmpină de obicei personal liderii care sosesc, făcând excepții doar pentru anumiți oaspeți, inclusiv Donald Trump.

Cai Qi a acționat ca reprezentant de încredere al lui Xi.

Poza de grup

Este foarte posibil ca, după standardele protocolului chinez, nivelul primirii lui Putin să fi fost suficient de ridicat. Însă nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor create de însuși Kremlinul.

Dacă liderii ruși nu ar fi încercat să prezinte summitul ca pe o întâlnire a trei lideri mondiali la fel de puternici, detaliile ceremoniale nu ar fi atras nici pe departe atâta atenție.

Următorul prilej de ironii a fost aranjarea în fotografia de grup.

Donald Trump și Xi Jinping au stat în centrul primului rând.

Vladimir Putin a ajuns lângă soția președintelui chinez.

Dacă Moscova nu ar exacerbat așteptările de la acest summit, aproape nimeni nu ar fi analizat cu seriozitate poziționarea participanților în fotografie. Și, firește, nu ar fi interpretat-o ca pe o umilire demonstrativă a lui Putin.

Pentru Moscova, rezultatul summitului a fost „în general, bun”

Aparent, mai scrie Andrei Pertsev, partea de substanță a summitului a oferit Kremlinului puține motive de satisfacție.

Canalul oficial de Telegram al grupului de presă de la Kremlin a descris rezultatul întâlnirii în cei mai laconici termeni posibili – „în general, bun”.

Dialogul lui Putin cu Trump și întâlnirea trilaterală s-au desfășurat într-un format comprimat.

Una dintre principalele știri a fost propunerea lui Xi Jinping de a milita pentru o interzicere totală a armelor nucleare.

Această inițiativă nu se aliniază deloc cu interesele lui Putin sau ale anturajului său.

Timp de decenii, arsenalul nuclear a fost unul dintre principalele instrumente de influență internațională pentru conducerea sovietică și, ulterior, pentru cea rusă.

„Declarația privind pacea” adoptată la finalul discuțiilor a fost, în esență, un set de urări generice de bine.