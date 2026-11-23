Premierul canadian Mark Carney a fost protagonistul unui moment de umor politic la cina anuală a jurnaliștilor parlamentari din Ottawa, unde un comediant care l-a imitat pe Donald Trump a urcat pe scenă și a făcut spectacol lansând o serie de ironii la adresa liderilor canadieni.

Cina anuală a Galeriei de Presă Parlamentară din Canada, organizată la Ottawa, s-a transformat într-o seară de satire politice, în care premierul Mark Carney și liderii principalelor partide au schimbat replici ironice în fața jurnaliștilor, potrivit Al Jazeera.

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Într-un discurs de aproape 17 minute, Carney a făcut glume despre presă, adversarii săi politici, premierul provinciei Ontario, Doug Ford, dar și despre propria persoană.

„La naiba, ce public dificil, și eu am fost în Biroul Oval… singur… cu noul său decorator de interior”, a declarat Mark Carney, prim-ministrul Canadei, stârnind reacții în sală.

Momentul a continuat cu apariția comediantului Mark McKinney, care a interpretat o versiune comică a premierului canadian. Ulterior, pe scenă a urcat Mark Critch, imitatorul președintelui Donald Trump, care a făcut glume inclusiv despre posteriorul „minunat” al lui Carney.

„Avem doi Carney aici. E un dezastru, nu-i așa că e incredibil? Doi Carney, e atât de popular, aproape la fel de popular ca mine. E ca o rivalitate aprigă, de parcă jucătorii de hochei ar fi heterosexuali și toți portari. Dar are un fund grozav, nu-i așa? Ce fund frumos. Are un fund incredibil”, a glumit imitatorul lui Trump.

Sursa video – X/@MadelnCanada

Critch a ironizat și situația politică din Canada, făcând o paralelă cu așa-numitul „val albastru” din politica americană. În versiunea sa, fenomenul apare atunci „când un conservator schimbă tabăra”.

„Atât de mulți oameni părăsesc biroul lui Pierre Poilievre, încât va trebui să construim un zid, iar Canada va plăti pentru el”, a glumit imitatorul lui Trump, făcând trimitere la una dintre cele mai cunoscute promisiuni politice ale președintelui american.

Pierre Poilievre a aruncat o pungă cu bani către jurnaliști

Liderul opoziției canadiene, Pierre Poilievre, a intrat la rândul său în jocul ironiilor, începându-și discursul cu o mărturisire despre cât de puțin își dorea să participe la eveniment.

Politicianul a povestit că anul trecut intenționase să trimită un imitator în locul său, iar de această dată luase în calcul o altă variantă.

„Anul acesta, intenționam să aduc un lucrător străin temporar care să-mi țină discursul. Dar, pentru prima dată în istorie, ministrul imigrației mi-a refuzat permisul. Ar fi trebuit să spun pur și simplu că era pentru Tim Hortons”, a spus Pierre Poilievre, liderul opoziției canadiene.

Poilievre nu i-a ocolit nici pe liderul Noului Partid Democrat (NDP), Avi Lewis, reprezentanții Partidului Verde sau pe fostul premier Justin Trudeau și partenera acestuia, cântăreața Katy Perry.

Liderul conservator a criticat cheltuielile guvernului condus de Carney și a scos o pungă plină cu bani, pe care a aruncat-o către reprezentanții presei aflați în sală.

„Vă asigur că nu este o cheltuială, ci o investiție”, a declarat Poilievre, ironizând modul în care guvernul justifică utilizarea fondurilor publice.

Liderii politici canadieni și-au ironizat adversarii

Nu toți participanții au ales să transforme intervențiile în momente de comedie. Yves-François Blanchet, liderul Blocului Québécois, a preferat un discurs serios, dedicat importanței jurnalismului.

În schimb, Avi Lewis, liderul NDP, a profitat de plecarea anticipată a premierului Mark Carney pentru a lansa o ironie legată de propria situație politică.

„Nu am un loc în Camera Comunelor, dar când mi se oferă unul la cină, rămân acolo toată noaptea”, a spus Lewis.

Ultimul care a urcat pe scenă a fost Mike Morrice, noul lider al Partidului Verde Canadian. Acesta i-a luat în râs atât pe Lewis, cât și pe Poilievre, amintind că liderul conservator și-a pierdut circumscripția Carleton la alegerile federale din 2025.