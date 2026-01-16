Bărbatul care a ajuns să trăiască pe străzi după ce a fost înșelat la locul de muncă. Gruia Andrei doarme acum într-o biserică

Un bărbat din România trăiește acum într-o parcare din Germania, după ce a rămas fără loc de muncă și fără bani să se întoarcă acasă. Gruia Andrei a fost găsit înghețat și înfometat în parcarea unui supermarket Kaufland din orașul Straelen, la granița cu Țările de Jos. Așa s-a aflat că el venise, din Iași, la muncă în Germania, însă nu a fost plătit, iar de câteva săptămâni, doarme într-o biserică.

Gruia Andrei trăiește într-o parcare din Germania

Claudiu Boitan, un tânăr în vârstă de 32 de ani, l-a găsit pe Andrei Gruia, pe data de 14 ianuarie 2025, în parcare la Kaufland din Straelen. Inițial, Andrei vorbea în engleză și i-a cerut un euro. După ce a aflat că ambii sunt români, el i-a povestit lui Claudiu cum a ajuns în acea situație.

„Eu locuiesc în Olanda de doi ani, însă uneori merg la cumpărături în Germania, în orașul Straelen, când am de luat mai multe lucruri, deoarece produsele sunt mai ieftine. În ziua respectivă am ajuns acolo, mi-am cumpărat lucrurile, iar în parcare, un bărbat s-a apropiat de mine, era înfrigurat. Vorbea cu mine în engleză, mi-a cerut un euro să își cumpere ceva. I-am spus că nu am mărunțiș, iar din vorbă l-am întrebat de unde este. Mi-a spus că din România. Atunci am început să vorbesc în română cu el. Mi-a spus cum îl cheamă și că a luat țeapă de la niște români, unde lucra în Germania. Astfel, a rămas fără bani, pe străzi, și doarme într-o biserică”, a declarat Claudiu Boitan, potrivit BZI.

Claudiu a postat poza lui Andrei pe mai multe grupuri din România, până când a aflat că acesta este de loc dintr-o comună din Vaslui. Ulterior a luat legătura cu sora bărbatului, care nu mai știe nimic de el.

Claudiu a luat legătura cu sora lui Andrei

„Am găsit un grup din Iași, iar imediat, în câteva minute, au început să apară comentariile și mesajele. În cele din urmă, am dat de o rudă a bărbatului. Cred că este sora sa, așa mi-a spus. Se pare că el, de loc, este dintr-o comună din Vaslui, dar din spusele sale a venit din Iași. Posibil să fi locuit acolo în ultimii ani sau să fi lucrat. Eu i-am spus să rămână în zonă, pentru că sâmbătă voi merge înapoi la el. Încerc să îl ajut, să găsim o mașină să îl trimitem acasă. Vreau să îl știu în siguranță, nu pot să îl duc undeva unde să fie iar țepuit, să ajungă pe străzi, fiind vulnerabil”, a precizat Claudiu Boitan.

Între timp, mai mulți oameni au luat legătura cu Claudiu Boitan, care vor să îl ajute pe Andrei. Acesta va merge, pe data de 17 ianuarie, înapoi în parcare, împreună cu alți români. Vor încerca să îi găsească transport lui Andrei Gruia, până în Iași.

„Mulți oameni s-au oferit să îl ajute, inclusiv persoane din Iași, care să trimită bani să ajungă acasă. Câțiva români care locuiesc în zonă au luat legătura cu mine, vor să meargă, sâmbătă, cu mine acolo, să îl ajutăm. Îl ducem măcar undeva să stea, fiindcă este frig și, după, să găsim o mașină, să-l trimitem spre Iași. Ulterior, se va descurca să ajungă acasă sau de unde este el. Eu nu cunosc pe nimeni de acolo, sunt din Constanța, dar am vrut să îl ajut, pentru că în străinătate este greu să fii singur. Nimeni nu se uită la tine și nimeni nu te ajută. Nu mirosea a alcool, nu fuma, pentru că eu o făceam în fața lui și nu mi-a cerut țigări. Părea un om liniștit, care doar a avut ghinion”, a încheiat Claudiu Boitan.